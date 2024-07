Η Lidl Ελλάς Diversity, Equity & Inclusion Champion of the Year για 2η συνεχή χρονιά

Με 7 βραβεία στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024 και τη μεγάλη διάκριση ως “D&I Champion of the Year” επιβεβαιώνεται η δέσμευση της εταιρείας για ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Αλεξάνδρα Μπόζα, Head of Talent Acquisition, Lidl Ελλάς | Μιχάλης Παπαδημητρίου, Head of HR, Region Attica, Lidl Ελλάς | Βίκυ Βουτσά, Employee Engagement Consultant, Lidl Ελλάς | Κυριακή Μουρατίδου, Recruitment Consultant, Lidl Ελλάς | Δημήτρης Δεμίρης, Head of Employer Branding, Lidl Ελλάς | Βάνα Κοτσασαρλίδου, Employee Engagement Consultant, Lidl Ελλάς | Νικολέττα Κολομπούρδα, CHRO & Member of the Board της Lidl Ελλάς | Χρήστος Παρναβέλας, Head of Employee Engagement, Lidl Ελλάς | Στέφανος Κιστονίδης, HR Projects, Lidl Ελλάς | Δήμητρα Κυρσταυρίδου, Employer Branding Specialist, Lidl Ελλάς