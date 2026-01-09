Η Λίνα Μενδώνη για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποχαιρέτισε τον ηθοποιό, Χρήστο Πολίτη, με λόγια βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Ο «Γιάγκος Δράκος» Χρήστος Πολίτης: Η «Λάμψη», η απόσυρση από τα φώτα της δημοσιότητας και η τελευταία εμφάνιση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δήλωσή της, η υπουργός αναφέρεται στη γόνιμη διαδρομή του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, στη σεμνότητα που χαρακτήριζε την πορεία του, αλλά και στη σημαντική συμβολή του στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή τη μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Διαβάστε σχετικά

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



