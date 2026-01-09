Η Λίνα Μενδώνη για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη

Λίνα Μενδώνη: Υπηρέτησε την Τέχνη με ζήλο και ανιδιοτέλεια

Η Λίνα Μενδώνη για τον θάνατο του Χρήστου Πολίτη
09 Ιαν. 2026 10:24
Pelop News

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αποχαιρέτισε τον ηθοποιό, Χρήστο Πολίτη, με λόγια βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Ο «Γιάγκος Δράκος» Χρήστος Πολίτης: Η «Λάμψη», η απόσυρση από τα φώτα της δημοσιότητας και η τελευταία εμφάνιση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στη δήλωσή της, η υπουργός αναφέρεται στη γόνιμη διαδρομή του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, στη σεμνότητα που χαρακτήριζε την πορεία του, αλλά και στη σημαντική συμβολή του στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη. Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή τη μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Διαβάστε σχετικά

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:34 Ιράν: Οι διαδηλώσεις ανησύχησαν τον Χαμενεΐ: «Καταστρέφουν τη χώρα τους για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ»
12:26 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις – Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026
12:18 Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός – Τον βρήκαν τρεις ημέρες μετά
12:10 Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα
12:02 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αχτίδα φωτός για εύρεση λύσης – Τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
11:59 Τσιάρας: Το 87,2% των αγροτών δικαιούται αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά – Ρύθμιση για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα
11:50 Γαλλία και Βρετανία: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα λόγω της καταιγίδας Γκορέτι
11:45 Euroleague: Την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται στο ΣΕΦ απόψε ο Ολυμπιακός
11:36 Με πατρινό «χρώμα» η κοπή πίτας του ΣΕΠΠΕ
11:30 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 12 έως 17 Ιανουαρίου
11:28 Hλιοπούλου: «Η Νίκη είναι δίκαια στις πρώτες θέσεις»
11:21 Δυτική Ελλάδα: Πού υπάρχουν μπλόκα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
11:17 Πάτρα: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον φονικό ξυλοδαρμό στο κλαμπ – Έξω από τα δικαστήρια συγγενείς του θύματος
11:15 Οι σχολές στην Ελλάδα που δίνουν πτυχίο και μεταπτυχιακό μαζι
11:07 Πάτρα: Κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου την Κυριακή
11:02 Ποιοι είναι οι «νέοι» που θα παίξουν με την Παναχαϊκή
10:58 Ανέβηκε η στάθμη του φράγματος Αστερίου, συναγερμός για παρόχθιες περιοχές
10:48 Ρούτσι: Αποστάσεις από την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος
10:46 Συνεργασία ΟΛΠΑ Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας
10:40 Το συγκινητικό βίντεο της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ