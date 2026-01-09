Ο «Γιάγκος Δράκος» Χρήστος Πολίτης: Η «Λάμψη», η απόσυρση από τα φώτα της δημοσιότητας και η τελευταία εμφάνιση ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός, Χρήστος Πολίτης που απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, ο οποίος διέγραψε μια λαμπρή καριέρα σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση, έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την ερμηνεία του ως «Γιάγκος Δράκος» στην καθημερινή σειρά «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου που προβλήθηκε επί σειρά ετών στον ΑΝΤ1.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, γράφοντας «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Πρωταγωνιστής του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου ο Χρήστος Πολίτης (γεννημένος ως Χρήστος Πιατουλάκης στο Ηράκλειο Κρήτης) εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες. Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ξεχώρισε αμέσως για τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του και το επιβλητικό τουπαράστημα.

Πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι». Έπειτα έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» και «Τσάι και συμπάθεια».

Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα «Χοηφόροι – Ευμενίδες» του Αισχύλου και «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου. Θίασος που είχε στόχο την θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια, από το 1982, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός θεάτρου στις παρυφές του θεατρικού κέντρου της Αθήνας, στην Καλλιθέα.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ένα πολύ μικρό ρόλο το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου «Λεωφόρος του μίσους» και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών». Το 1969 κέρδισε και το βραβείο Β’ Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17». Στη συνέχεια συνεργάστηκε κυρίως, με τον κινηματογραφικό παραγωγό Τζέιμς Πάρις.

Επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από 47 χρόνια κινηματογραφικής απουσίας, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά. «Μετά από 47 χρόνια αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του Χρήστου Μασσαλά διότι, μιλώντας μαζί του, με έπεισε ότι είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ενστικτωδώς τον εμπιστεύθηκα» είχε πει τότε ο Χρήστος Πολίτης και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα άπειρες προτάσεις αλλά δεν με ενδιέφερε άλλο ο κινηματογράφος, ασχολήθηκα με το θέατρο. Ήθελα να πάψω να είμαι κινηματογραφικός αστέρας, που λένε, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Στο δρόμο ακόμα μου μιλούν για τη ”Λάμψη” αλλά δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφές από τότε».

Το 1998, εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμό του Θεόδωρου Κατριβάνου. Θέση από την οποία αποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ συμμετείχε και ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πολιτικής Άνοιξης για τις βουλευτικές εκλογές του 1996.

Η «Λάμψη» και ο «Γιάγκος Δράκος»

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973, στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις σειρές «Βασίλισσα Αμαλία» μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ (1975) και «Αφροδίτη» με τη Νόρα Βαλσάμη (1977). Την δεκαετία του 1980 είχε ελάχιστες συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα.

Το 1991, επανεμφανίζεται στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η λάμψη», πρωταγωνιστώντας ως «Γιάγκος Δράκος», ρόλος που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005. Ο ρόλος του ξεχώρισε και έγραψε τηλεοπτική ιστορία ως ένας ισχυρός και αδίστακτος επιχειρηματίας που ήταν πρόεδρος της εταιρείας Giant. Οι ατάκες του στη σειρά «Λάμψη» έχουν αφήσει εποχή.

Η σειρά του Νίκου Φώσκολου έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στις 16 Σεπτεμβρίου 1991 και κράτησε 14 χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 3.457 επεισόδια, γεγονός που την καθιστά την πιο μακροβιόριστη ελληνική τηλεοπτική παραγωγή. Παρά την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος δεν δίστασε να παραδεχτεί πως ο ρόλος του Γιάγκου Δράκου λειτούργησε ως μια μορφή καλλιτεχνικού εγκλωβισμού, επισκιάζοντας την προηγούμενη πλούσια διαδρομή του.

Απομονωμένος στο σπίτι του

Μετά το τέλος της τηλεοπτικής σειράς «Η Λάμψη» το 2005, ο Χρήστος Πολίτης αποφάσισε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο σπίτι του μακριά από την Αθήνα. «Ήταν μια επιλογή του Χρήστου η απομόνωση. Επέλεξε τη μοναχικότητα και τον καταλαβαίνω απολύτως. Αποζητούσε τη μοναχικότητα και το μυαλό του και η ψυχή του», είχε δηλώσει η Κάτια Δανδουλάκη πριν κάποια χρόνια.

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την «Λάμψη». Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη «Λάμψη». Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά», είχε σημείωσε ο Χρήστος Πολίτης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Χρήστος Πολίτης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

