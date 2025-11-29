Η μάχη Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, τι χρειάζεται για να εκλεγεί

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα χρειαστεί τουλάχιστον 11 ψήφους για να εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια φράση που μπορεί και να ακουγόταν απολύτως παράλογη δέκα χρόνια πριν, πλην όμως χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών υπέβαλε χθες την υποψηφιότητα του για την προεδρία του οργάνου και θα αντιπαρατεθεί με τον Βέλγο ομόλογο του Βίνσεντ Βαν Πέτεχεμ. Από μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, η Ελλάδα λογίζεται πλέον ως ένα success story, ως μια περίπτωση εντυπωσιακού comeback. Οπότε γιατί να μην διεκδικήσει με αξιώσεις και ο υπουργός Οικονομικών της την εκλογή του;

Τόσο ο κ. Πιερρακάκης όσο και ο κ. Βαν Πέτεχεμ ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια, αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και στην ίδια ηλικιακή ομάδα. 42 ετών ο Έλληνας υπουργός, 45 ετών ο Βέλγος ομόλογος του, σε μια κούρσα για δύο, καθώς ο επίσης σαραντάρης σοσιαλιστής Κάρλος Κουέρπο από την Ισπανία έμεινε εκτός κούρσας. Το γεγονός ότι αμφότεροι προέρχονται από τους κόλπους του ΕΛΚ αναιρεί τις παραδοσιακές πολιτικές γραμμές, αλλά οι γεωγραφικές διαιρέσεις του οργάνου θεωρούνται δεδομένες, παρά το γεγονός ότι με την επιλογή του προς τους ομολόγους του ο κ. Πιερρακάκης τους καλεί να υπερβούν τις παραδοσιακές διαιρετικές γραμμές.

Για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη έχει γίνει πυκνό παρασκηνιακό lobbying το τελευταίο διάστημα, τόσο από τον ίδιον όσο και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Πιερρακάκης στις αρχές της εβδομάδας ταξίδεψε στο Βερολίνο και συνάντησε τον σοσιαλδημοκράτη ομόλογο του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, αλλά και βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης είναι σε ανοιχτή γραμμή και με τους ηγέτες του ΕΛΚ, ενώ την Πέμπτη συνέφαγε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τι έγινε στη ροτόντα του NYNN, η συζήτηση για τα του Eurogroup ήταν πρακτικά ανύπαρκτη, καθώς το παρών έδωσε και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα που επισκεπτόταν την Αθήνα. Όμως θεωρείται απίθανο ο κ. Μητσοτάκης να μην έκανε ιδιωτικώς σχετική νύξη στον κ. Βέμπερ.

Τα ρωσικά assets και οι συμμαχίες

Για τον κ. Πιερρακάκη η υπόθεση του Eurogroup είναι μια άσκηση σύνθετη, με διαρκείς επικοινωνίες. Σύμφωνα με καλά γνωρίζουσες πηγές πάντως και για τον κ. Βαν Πέτεχεμ που εμφανιζόταν ως φαβορί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Το Βέλγιο δεν είναι και στα…καλύτερά του με τις χώρες του Βορρά και της Βαλτικής, λόγω της αρνητικής του στάσης στο θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Από την άλλη, θεωρείται δύσκολο χώρες του Νότου να στηρίξουν έναν κεντροευρωπαίο υποψήφιο, όταν υπάρχει επιλογή από τον Νότο. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι γραμμικά, καθώς ο κ. Πιερρακάκης μπορεί να εκπροσωπεί ένα ισχυρό comeback story, όμως ο Νότος είχε πάρει τη θέση της προεδρίας του Eurogroup προ ετών με τον Πορτογάλο Μάριο Σεντένο. Επίσης, ο κ. Πιερρακάκης δεν έχει συμπληρώσει χρόνο στη θέση του, σε αντίθεση με τον κ. Βαν Πέτεχεμ που θητεύει υπό τον δεύτερο πρωθυπουργό στην καριέρα του, ενώ ήταν υπουργός Οικονομικών και κατά τη διάρκεια της βελγικής προεδρίας του 2024.

Με τα παρόντα δεδομένα, πάντως, στη συνεδρίαση του Εurogroup θα γίνει μια ψηφοφορία επί των 20 μελών του οργάνου και θα υπάρξει νικητής από τον πρώτο γύρο. Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου θεωρείται σαφές ότι ο κ. Πιερρακάκης δεν θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους, αν και δεν πρόκειται να…κραδαίνει τις επαφές και τις συμμαχίες που διαμορφώνει.

