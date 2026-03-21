«Η μάνα μου έλεγε θα πεθάνεις και οι γιατροί ότι θα πάθω έμφραγμα. Στις εξετάσεις είχα βγάλει 286 χοληστερίνη!», τότε που ο κρατούμενος bodybuilder-influencer μιλούσε για αναβολικά

«Το Dianabol ήταν το πρώτο φάρμακο που πήρα. Έπαιρνα τρία την ημέρα, ήταν σαν να παίρνω πυρηνική ενέργεια».

Με αυτή τη φράση, που περιλαμβάνεται σε ένα από τα βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο bodybuilder–influencer που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη περιγράφει τη δική του εμπειρία από τη χρήση αναβολικών ουσιών, μιλώντας ανοιχτά και χωρίς περιστροφές στους ακόλουθούς του.

Στο ίδιο βίντεο, συνεχίζει αποκαλύπτοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που – όπως ο ίδιος λέει – υπέστη: «Στις εξετάσεις είχα βγάλει 286 χοληστερίνη! Η μάνα μου έλεγε θα πεθάνεις και οι γιατροί ότι θα πάθω έμφραγμα».

Παρά τις παραδοχές αυτές, εμφανίζεται να μην αποθαρρύνει τη χρήση. Αντίθετα, σε μια προσέγγιση που προκαλεί έντονο προβληματισμό, εξηγεί πως, εφόσον κάποιος επιλέξει να λάβει το συγκεκριμένο αναβολικό, θα πρέπει να δώσει έμφαση στη διατροφή του, δίνοντας ουσιαστικά κατευθύνσεις για τη λήψη του.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι μέσα από τέτοιου τύπου αναρτήσεις όχι μόνο μιλούσε ανοιχτά για χρήση, αλλά φέρεται να παρείχε και «συμβουλές», με την έρευνα να επεκτείνεται ακόμη και σε πιθανές επικοινωνίες με ανηλίκους μέσω social media.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη και παραμένει υπό κράτηση μέχρι να απολογηθεί, ενώ οι Aρχές εξετάζουν το σύνολο της δραστηριότητάς του, τόσο στον φυσικό χώρο του γυμναστηρίου όσο και στο ψηφιακό του αποτύπωμα.

Ο Χίτλερ

Σε άλλο βίντεο για την ίδια ουσία, προχωρά σε μια αμφιλεγόμενη αναφορά, λέγοντας: «Ο Χίτλερ μπούκωνε τους στρατιώτες του με το Dianabol», ενισχύοντας τη «μυθολογία» γύρω από το σκεύασμα.

Παράλληλα, περιγράφει τα αποτελέσματα χρήσης με όρους εντυπωσιασμού, κάνοντας λόγο για «έκρηξη» δύναμης μέσα στις πρώτες 40 ημέρες, ενώ για τη μυϊκή διόγκωση σημειώνει ότι τα «πρηξίματα είναι εξωφρενικά». Μέσα από τις τοποθετήσεις του, εμφανίζεται να προβάλλει μια εικόνα άμεσης και θεαματικής ενίσχυσης της απόδοσης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και άλλο βίντεο, στο οποίο αναφέρεται σε διαφορετικό αναβολικό, το Masteron, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως «αγαπημένο του φάρμακο». Σε αυτό, μιλά ανοιχτά τόσο για τα αποτελέσματά του όσο και για τις παρενέργειες, περιγράφοντας ότι προσφέρει πιο «στεγνή» και σκληρή μυϊκή εικόνα, με βελτίωση της γράμμωσης και της αγγείωσης. Ωστόσο, δεν παραλείπει να αναφέρει και τις επιπτώσεις, όπως την καταστολή της φυσικής τεστοστερόνης, πιθανή τριχόπτωση, ακμή και επιβάρυνση του ορμονικού συστήματος.

Παρά τις επισημάνσεις αυτές, η συνολική του στάση δεν είναι αποτρεπτική. Αντίθετα, όπως και στην περίπτωση του Dianabol, καταλήγει να συμβουλεύει ότι «αν είναι να πάρετε τα αναβολικά, να τα πάρετε με τη συμβουλή κάποιου ειδικού», μια διατύπωση που – σύμφωνα με την έρευνα – εκλαμβάνεται ως έμμεση προτροπή.

Τα βίντεο αυτά αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με τα ευρήματα από το γυμναστήριό του, όπου εντοπίστηκαν περισσότερες από 5.200 κάψουλες, 362 ενέσιμα φιαλίδια και σχεδόν 16 κιλά σκόνης αναβολικών, φαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.

