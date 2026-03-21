Καθυστέρηση απόπλου στο «Θεολόγος» λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θεολόγος» από το λιμάνι της Ραφήνας, εξαιτίας εμπλοκής κάβου στην προπέλα κατά τη διαδικασία αναχώρησης.

Στο πλοίο επιβαίνουν 673 επιβάτες ενώ σε αυτό βρίσκονται και 133 ΙΧ, 40 φορτηγά και 9 δίκυκλα.

Το πλοίο παραμένει στο λιμάνι της Ραφήνας, παρότι επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

