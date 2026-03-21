Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ

Κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε πολύωρο μπλόκο στο λιμάνι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων, αλλά και με την απουσία οργανωμένης εναλλακτικής για τη διάθεση της παραγωγής

Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ
21 Μαρ. 2026 20:12
Pelop News

Στη Λέσβο είχαμε μαζική κινητοποίηση κατά των μέτρων καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό έπειτα από εμφάνιση κρούσματος στο νησί, με αγρότες και κτηνοτρόφους να συγκεντρώνονται αρχικά στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21.03.2026), η πρόσβαση στο λιμάνι της Μυτιλήνης παρέμεινε κλειστή, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Στην είσοδο τοποθετήθηκε λεωφορείο της Αστυνομίας, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να αποτραπεί η είσοδος των διαδηλωτών στον χώρο. Η κινητοποίηση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, αποτυπώνοντας την ένταση και την αγανάκτηση που επικρατεί στον κλάδο.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αναστολή λειτουργίας των τυροκομείων, αλλά και με την απουσία οργανωμένης εναλλακτικής για τη διάθεση της παραγωγής. Υπολογίζεται ότι περίπου 250 τόνοι γάλακτος ημερησίως παραμένουν αδιάθετοι, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στους παραγωγούς.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, κατά τη συνάντηση των κτηνοτρόφων στο κτήριο της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, παρουσία φορέων και βουλευτών, τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της άμεσης απορρόφησης της παραγωγής.

Ο Περιφερειάρχης επικοινώνησε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευση για αποζημίωση του γάλακτος που θα παραληφθεί από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής παραλαβής στους ιδιώτες τυροκόμους, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια συνεννόησης με τον εκπρόσωπο των τυροκόμων, προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη λύση σε συνεργασία με το Υπουργείο. Μέχρι στιγμής, όμως, το πρόβλημα της διάθεσης του γάλακτος παραμένει άλυτο.

Η κατάσταση, σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, απειλεί όχι μόνο τις εκτροφές αλλά και το σύνολο της τοπικής οικονομίας της Λέσβου. Ζητούν άμεση επανεξέταση των μέτρων, καθώς και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Η κινητοποίηση αναμένεται να έχει συνέχεια, εάν – όπως προειδοποιούν – δεν υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις από την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα της Μυτιλήνης και μάλιστα αναδρομικά για όσα από αυτά έχουν παραχθεί ή βγει από το νησί μετά τις 15 Ιανουαρίου επιβάλει με ανακοίνωση μέτρων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την παρασκευή (19.03.2026) το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού που εντοπίσθηκε σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική Λέσβο, την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ  Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ

20:12 Αντιδράσεις στη Λέσβο για τα μέτρα καραντίνας για τον αφθώδη πυρετό, ΦΩΤΟ
