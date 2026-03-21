Καιρός: Χειμωνιάτικος και άστατος με τοπικές βροχές και 6 μποφόρ!

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου

21 Μαρ. 2026 19:48
Pelop News

Χειμωνιάτικος και άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή 22 Μαρτίου με τοπικές βροχές αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα ορεινά. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νησιά του Ιονίου.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

 

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι τις μεσημβρινές ώρες σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα δυτικά από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα σχεδόν αίθριος.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

