Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε για πρώτη φορά από το 2016 στην έδρα της Λίβερπουλ

Με γκολ του Μαγκουάιρ στο 84′, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άλωσε το Άνφιλντ, επικρατώντας της Λίβερπουλ με 2-1 για την 8η αγωνιστική της Premier League.

Η Λίβερπουλ ήταν ανώτερη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, είχε τρία δοκάρια και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ωστόσο η ομάδα του Αμορίμ ήταν πιο κυνική και κατάφερε να πανηγυρίσει το διπλό στο Άνφιλντ για πρώτη φορά μετά το 2016.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε στα 66 δευτερόλεπτα με τον Εμπεουμό έπειτα από κάθετη του Ντιαλό.

Η Λίβερπουλ πίεσε, είχε τρία δοκάρια με τον Χάκπο και τελικά ισοφάρισε στο 78′ με τον Ολλανδό επιθετικό, έπειτα από γύρισμα του Κιέζα.

Η τελευταία λέξη όμως ανήκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λίβερπουλ χάρη στην κεφαλιά του Μαγκουάιρ στο 84′.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δεύτερη σερί νίκη στην Premier League, ανεβαίνοντας στους 13 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι γνώρισαν τέταρτη σερί ήττα, και τρίτη στο πρωτάθλημα, μένοντας στην τρίτη θέση και στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Μπράντλεϊ (62′ Τζόουνς), Κέρκες, Χράβενμπερχ (62′ Βιρτς), Μακ Άλιστερ (62′ Εκιτικέ), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ίσακ (72′ Κιέζα).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Νταλότ, Φερνάντες, Κασεμίρο (58′ Ουγκάρτε), Σο, Ντιαλό (58′ Ντόργκου), Μάουντ (61′ Σέσκο), Εμπεουμό, Κούνια.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1

(41΄, 84΄ Γουέλμπεκ – 76΄ Βολτεμάντε)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18΄ Ουγκοτσούκβου, 68΄ Τσάουνα)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(64΄, 69΄, 90+7΄ πέν. Ματέτα – 7΄,38΄ Κρουπί, 89΄ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58΄, 63΄ Χάαλαντ)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16΄ Μουκιέλε, 90+2΄ αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1

(58΄ Τροσάρ)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

(5΄ Μπεντανκούρ – 37΄ Ρότζερς, 77΄ Μπουεντιά)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 1-2

(78′ Χάκπο – 2′ Μπεμό, 84′ Μαγκουάιρ)

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

Η βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19

Μάντσεστερ Σίτι 16

Λίβερπουλ 15

Μπόρνμουθ 15

Τσέλσι 14

Τότεναμ 14

Σάντερλαντ 14

Κρίσταλ Πάλας 13

Μάντσεστερ Γ. 13

Μπράιτον 12

Άστον Βίλα 12

Έβερτον 11

Νιούκαστλ 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7 -7αγ.

Μπέρνλι 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.

Γουλβς 2

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



