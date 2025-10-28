Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί

Η Ματίνα Παγώνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Katerina» και μίλησε για την πορεία της, τις έντονες στιγμές στην ιατρική, αλλά και την απόφασή της να μην κάνει παιδί.

Σχολιάζοντας παλαιότερες δηλώσεις της, η Ματίνα Παγώνη εξήγησε τον λόγο που αποφάσισε να μην κάνει παιδί και να μην κάνει δική της οικογένειας.

«Αυτή ήταν η άποψή μου και συνεχίζει να είναι, δεν την παίρνω πίσω με τίποτα. Όταν κάνεις ένα παιδί, δεν το κάνεις για να στο μεγαλώσουν οι άλλοι και να καμαρώνεις ότι έχεις παιδί. Τα παιδιά τα κάνεις για να τα μεγαλώσεις, να τα γαλουχήσεις, να είσαι κοντά τους, να τα προσέξεις, να δίνεις οδηγίες και να συζητάς μαζί τους. Πολλά μπορούν να συμβούν σε ένα παιδί», είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

«Εγώ είχα αυτή την άποψη και είπα από την στιγμή που επέλεξα να κάνω την ιατρική μαζί με πολλά άλλα, πότε θα είχα χρόνο για το παιδί; Πήρα αυτή την απόφαση, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, αλλά για μένα αυτή είναι η απόφασή μου. Συνεχίζω να το λέω γιατί να ασχοληθώ με ένα παιδί, δεν είχα ιδιαίτερη όρεξη, για να πω την αλήθεια», πρόσθεσε η Ματίνα Παγώνη.

«Μου αρέσει να βλέπω τα παιδιά, να τα παίζω, να τα φιλάω, να τα χαίρομαι αλλά μέχρι εκεί, αυτή είναι η αλήθεια», κατέληξε η Ματίνα Παγώνη για την απόφασή της να μην κάνει παιδιά.

