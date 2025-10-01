Η μεγάλη αποκάλυψη της Λάουρα Κοβέσι: Αυτός είναι ο εκτελωνιστής που συνελήφθη!

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα αποκάλυψε ότι Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 3 εκατ. ευρώ σε μετρητά, έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα. Η υπόθεση συνδέεται με μεγάλη απάτη στον ΦΠΑ και κύκλωμα παράνομων εισαγωγών προϊόντων από την Κίνα.

Σε δηλώσεις της στους Financial Times, η Κοβέσι ανέφερε ότι τα κατασχεμένα ποσά αποτελούν κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες, με αποστολές αγαθών σε μαζική κλίμακα στην Ευρώπη, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών και φόρων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει απαγγείλει κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές για συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο εισαγωγής προϊόντων – όπως ηλεκτρικά ποδήλατα – από την Κίνα, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής τελωνειακών επιβαρύνσεων.

Στο πλαίσιο επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο στο λιμάνι του Πειραιά, οι ελληνικές αρχές κατάσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά από το γραφείο του εκτελωνιστή, και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του. Σύμφωνα με τους FT, τα χαρτονομίσματα ήταν κυρίως των 100 ευρώ και είχαν συνολικό βάρος άνω των 25 κιλών.

Η EPPO ανακοίνωσε ότι το σύνολο των χαρτονομισμάτων ανέρχεται σε 4,78 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 5,4 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, κατασχέθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία, οχήματα και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια συνολικής εκτιμώμενης αξίας 250 εκατ. ευρώ.

«Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς διαφθορά. Υπήρξαν δημόσιοι λειτουργοί που τους βοήθησαν», δήλωσε η Κοβέσι, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια πρόσθεσε: «Στοχεύουμε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα που φέρνουν μαζικά εμπορεύματα από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ».

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι οι ζημίες από το κύκλωμα, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, είναι πάνω από 800 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά… υπήρχαν δημόσιοι αξιωματούχοι που τους βοήθησαν, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή αυτό το τεράστιο σχέδιο» σημειώνει η Κοβέσι.

Η απάτη με τον ΦΠΑ έχει γίνει «η πιο ελκυστική» εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, συχνά συμβαδίζοντας με την απάτη στους τελωνιακούς δασμούς. «Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε αυτό που ερευνούμε», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Αναφερόμενη στα κινεζικά κυκλώματα, η Λάουρα Κοβέσι είπε επίσης, ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες συμμετείχαν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς «θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την παραγωγή της αλυσίδας εφοδιασμού… και να πληρώνουν ελάχιστα χρήματα».

Εξηγώντας τη λογική της απάτης είπε ότι «εάν κάποιος δεν πληρώνει κανέναν φόρο, μπορεί να πουλάει τα αγαθά σε χαμηλότερες τιμές από το συνηθισμένο. Και με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζει τους παραγωγούς που έχουν ευρωπαϊκή έδρα».

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν παράνομη αποστολή ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων στον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωναν ως αλυσίδες ή ελαστικά», είπε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν «παράνομο κέρδος».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, είπε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «αχυράνθρωποι» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που βρίσκονταν από πίσω τους συνδέονταν επίσης με την ιταλική απάτη, πρόσθεσε. «Είδαμε ότι επρόκειτο για τις ίδιες υποθέσεις απάτης που είχαν στηθεί με το ίδιο μοτίβο», λέει.

Οι ομάδες είναι επίσης ύποπτες για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών για να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. «Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα», εξήγησε στους FT η Κοβέσι.

