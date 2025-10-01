Φυλακή με αναστολή και να φύγει από το σπίτι, η ποινή για απειλή με μαχαίρι στην αδελφή του

Κατά τη διάρκεια λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία

Φυλακή με αναστολή και να φύγει από το σπίτι, η ποινή για απειλή με μαχαίρι στην αδελφή του
01 Οκτ. 2025 19:32
Pelop News

Στις δικαστικές αίθουσες αντιμέτωποι βρέθηκαν σήμερα(1/10/2025)  ένας 26χρονος και η 24χρονη αδελφή του από τον Βόλο, καθώς ο νεαρός απείλησε την δεύτερη πώς θα αρπάξει μαχαίρι και θα την σκοτώσει, κατά την διάρκεια καβγά.

Πάνος Ρούτσι: Παρακολουθείται η υγεία του, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:10, στον Βόλο, όταν κατά τη διάρκεια λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στη δίκη που ακολούθησε, η 24χρονη κηρύχθηκε αθώα. Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, υπό τον όρο να αποχωρήσει από το σπίτι όπου κατοικούν και οι τρεις μαζί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:21 Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»
20:05 «Τύλιξαν» τον προπονητή της Παναχαϊκής σε μία κόλλα χαρτί! Ο λόγος
19:55 Γάζα: Αιματοχυσία, περισσότεροι από 46 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα
19:49 Κλείνουν στη Ζάκυνθο τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί! Η απόφαση του Δημάρχου
19:41 Αυγενάκης για Κασσελάκη: «Η συνέχεια στα δικαστήρια», δημοσιοποίησε το Ε9 με την πώληση του ακινήτου στο Ηράκλειο
19:32 Φυλακή με αναστολή και να φύγει από το σπίτι, η ποινή για απειλή με μαχαίρι στην αδελφή του
19:24 Πάνος Ρούτσι: Παρακολουθείται η υγεία του, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις
19:15 Σλοβακία: Τροπολογία «οδοστρωτήρας» για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+
19:08 Η μεγάλη αγκαλιά του μικρού Μιχαήλ με τον Πέτρο Μάνταλο ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πόθεν έσχες: Ολα όσα δηλώνουν οι δήμαρχοι της Αχαΐας και ο Περιφερειάρχης
18:50 Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025: Τα όνειρα δεν έχουν όρια!
18:41 Τέσσερα τα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 8 οι θάνατοι-91 κρούσματα από την αρχή της περιόδου 2025
18:28 Από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση ο θάνατος της 28χρονης εγκύου
18:17 Το χάλκινο της Εθνικής έφερε αύξηση των ξένων, από 6+1 σε 6+2
18:07 Μπονάνος στον Peloponnisos Fm: «Πέντε εταιρείες κατέθεσαν προσφορά για το κολυμβητήριο»»
17:53 Τραγωδία στην Αιθιοπία-κατάρρευση σκαλωσιάς σε εκκλησία: 36 νεκροί και 200 τραυματίες
17:46 «Από μικρό παιδί ψάχνει για λίρες», ποινική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στη Λάρισα
17:37 Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ
17:28 Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2! Οι μικροί δείχνουν τον δρόμο στους μεγάλους
17:19 Κικίλιας: «Ενισχύεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε ναυτιλία και ενέργεια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ