Φυλακή με αναστολή και να φύγει από το σπίτι, η ποινή για απειλή με μαχαίρι στην αδελφή του

Στις δικαστικές αίθουσες αντιμέτωποι βρέθηκαν σήμερα(1/10/2025) ένας 26χρονος και η 24χρονη αδελφή του από τον Βόλο, καθώς ο νεαρός απείλησε την δεύτερη πώς θα αρπάξει μαχαίρι και θα την σκοτώσει, κατά την διάρκεια καβγά.

Πάνος Ρούτσι: Παρακολουθείται η υγεία του, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 11:10, στον Βόλο, όταν κατά τη διάρκεια λογομαχίας τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν έντονα και η μητέρα τους κάλεσε την αστυνομία, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στη δίκη που ακολούθησε, η 24χρονη κηρύχθηκε αθώα. Ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, υπό τον όρο να αποχωρήσει από το σπίτι όπου κατοικούν και οι τρεις μαζί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



