Πάνος Ρούτσι: Παρακολουθείται η υγεία του, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

01 Οκτ. 2025 19:24
Pelop News

Από την πλευρά του το ΕΚΑΒ εξέδωσε ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι που πραγματοποιεί για 17η ημέρα απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Τέσσερα τα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 8 οι θάνατοι-91 κρούσματα από την αρχή της περιόδου 2025

Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η υγεία του απεργού πείνας παρακολουθείται καθημερινά, με τον ίδιο να αρνείται να υποβληθεί σε αναγκαίες εργαστηριακές εξετάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
