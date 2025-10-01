Τέσσερα τα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 8 οι θάνατοι-91 κρούσματα από την αρχή της περιόδου 2025

01 Οκτ. 2025 18:41
Pelop News

Πλέον 91 συνολικά είναι τα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παράλληλα 8 θάνατοι έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί στην Ελλάδα, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και έκλεβε τον κοσμάκι! Λεία πάνω από 150.000 ευρώ

Από τα 91 κρούσματα τα 73 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος.

Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σε 40 Δήμους της χώρας, σε 22 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025, έως τις 24/09/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.
