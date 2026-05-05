Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί
Έγινε το βράδυ σήμερα (5/5/2026), η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 5, 25, 27, 35, 38 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
