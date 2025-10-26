Η Meta καταργεί 600 θέσεις εργασίας στο τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης

Η απόφαση της διοίκησης της Meta σκοπό έχει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, να μειωθεί η «οργανωτική διόγκωση», έπειτα από εκστρατεία προσλήψεων για να ενισχυθούν οι δυνατότητές της ως προς την ΤΝ.

26 Οκτ. 2025 23:55
Ο όμιλος Meta (Facebook, Instagram) αποφάσισε να καταργήσει κάπου 600 θέσεις στο τμήμα της που είναι αφοσιωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της λειτουργίας του, έπειτα από σειρά προσλήψεων, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση της διοίκησης της Meta σκοπό έχει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, να μειωθεί η «οργανωτική διόγκωση», έπειτα από εκστρατεία προσλήψεων για να ενισχυθούν οι δυνατότητές της ως προς την ΤΝ.

Κατά ρεπορτάζ της Wall Street Journal, στους περισσότερους από τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις καταργήσεις θέσεων εργασίας θα προσφερθεί η δυνατότητα να αλλάξουν τμήμα.

Και οι δυο εφημερίδες επικαλέστηκαν εσωτερικό σημείωμα του γενικού διευθυντή ΤΝ του ομίλου, του Αλεξάντρ Ουάνγκ, σύμφωνα με τον οποίο οι καταργήσεις αυτές θα εγγυηθούν ότι θα απαιτούνται «λιγότερες συζητήσεις για τη λήψη αποφάσεων».

Ο Meta δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το AFP.

Ο όμιλος του Μαρκ Ζάκερμπεργκ κάνει τεράστιες επενδύσεις στην ΤΝ, καθώς ο επιχειρηματίες θέλει να κερδίσει έδαφος έναντι των αντιπάλων του στην κούρσα για την «υπερνοημοσύνη», υποθετική τεχνολογία με γνωστικές ικανότητες ανώτερες από τις ανθρώπινες, το ιερό δισκοπότηρο της Silicon Valley.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η Meta παρουσίασε συνδεδεμένα γυαλιά, που συμπεριλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη και εκτενείς δυνατότητες ΤΝ, συνεχίζοντας το στοίχημα της συγχώνευσης του πραγματικού με τον «εικονικό» (ψηφιακό) κόσμο.

Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως δημιουργεί στην Καλιφόρνια οργανισμό για τη χρηματοδότηση τοπικών υποψηφίων τασσόμενων υπέρ της λιγότερο αυστηρής ρύθμισης της ΤΝ, επικαλούμενος τον ανταγωνισμό της Κίνας.
