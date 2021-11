Η METRO συμμετέχει στη δράση #REDress, παίρνοντας θέση ενάντια στην έμφυλη βία!

H METRO (My market και METRO Cash & Carry), μία εταιρεία με δυναμική παρουσία στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα, απασχολεί περισσότερες από 6.500 γυναίκες σε σύνολο 11.300+ εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της ποικιλομορφίας, η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για όλους στο εργασιακό περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτες και παραμένουν διαχρονικά στην κορυφή της λίστας των εταιρικών στόχων.

Η εταιρεία METRO, λοιπόν, στήριξε αυτήν τη φορά τη μοναδική δράση ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της Rich Passion Jewellery, με τίτλο #REDress, σχηματίζοντας έναν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα απέναντι στην κακοποίηση των γυναικών και τις διακρίσεις. Με κυρίαρχο στοιχείο το κόκκινο χρώμα, που με τον πολυσήμαντο συμβολισμό του προσελκύει την προσοχή της κοινής γνώμης, 100+ άνθρωποι της εταιρείας φωτογραφήθηκαν και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, φορώντας το βραχιόλι που σχεδιάστηκε από τη Rich Passion Jewellery ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. Μέρος των εσόδων της καμπάνιας, θα διατεθεί για τη στήριξη του Κέντρου Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, ΔΙΟΤΙΜΑ.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή εκδήλωση, η κα Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας της METRO, δήλωσε: «Την περίοδο που διανύουμε, βλέπουμε όλο και συχνότερα να εκδηλώνονται περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Απέναντι σε αυτό το κοινωνικό ζήτημα, που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε. Ως οργανισμός, που έχει ως πρώτη προτεραιότητα τον άνθρωπο, δείχνουμε μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και -φυσικά- στηρίζουμε ακόμα πιο ενεργά τις πρωτοβουλίες ενάντια στην έμφυλη βία».

Λίγα λόγια για τη METRO:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, με 50 καταστήματα σε όλη την χώρα και τα καταστήματα λιανικής My market, με 230 σημεία λιανικής πώλησης. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί 11.300+ εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά