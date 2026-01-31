Η μισή χώρα σε κατάσταση κινητοποίησης (red code), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ

Ειδικότερα, ο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπευσταθίου συγκάλεσε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με θέμα τα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν αύριο, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026, τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Αύριο, θα εκδηλωθούν ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία (κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.

β. Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

γ. Μεθαύριο Δευτέρα ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στο Ανατολικό Αιγαίο και μέχρι τις πρωινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Σε κατάσταση Red code η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση τις παραπάνω προβλέψεις, έθεσε τις εξής περιοχές:

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Τις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

«Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Κυριακή (01-02-26)

α. Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μεθαύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)».

Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Κυριακή

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 02.02.2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

