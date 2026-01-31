Στο «κόκκινο» ο καιρός: Επικίνδυνος όγκος βροχής και έντονα φαινόμενα από τα μεσάνυχτα ΧΑΡΤΕΣ

Για κακοκαιρία σχεδόν πανελλαδικής εμβέλειας προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι από αργά το βράδυ του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά –και κατά τόπους σε χαμηλότερα υψόμετρα– καθώς και πολύ ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Όπως εξηγεί, κρίσιμος παράγοντας της κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά κυρίως ο συνολικός όγκος βροχής που θα δεχθούν τοπικά ορισμένες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και υπερχειλίσεων χειμάρρων.

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα προς τα μεσάνυχτα, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, και στη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή, βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις τα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, την Κάσο και την Κάρπαθο, όπου οι πιθανότητες φαινομένων είναι περιορισμένες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπως τα Επτάνησα, η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής–, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Δυτική και Νότια Κρήτη, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

Παράλληλα, πυκνές κατά περιόδους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τα χιόνια θα κατεβούν σε υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων, ενώ σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και κοντά σε πεδινές περιοχές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ και τοπικά τα 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει απαγορευτικά απόπλου και δυσκολίες στις θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 4 («Πολύ Σημαντική»), κάτι που υποδηλώνει αυξημένη επικινδυνότητα, κυρίως λόγω της διάρκειας και της έντασης των φαινομένων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί σταδιακή εξασθένηση των ανέμων.

