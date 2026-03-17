Η Μόσχα ανοίγει γραμμή στήριξης προς την Κούβα στη σκιά του αμερικανικού εμπάργκο

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δηλώνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στην Αβάνα, την ώρα που η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική πίεση και νέες απειλές από την Ουάσινγκτον.

17 Μαρ. 2026 15:28
Pelop News

Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκεται η Κούβα, μετά τη νέα τοποθέτηση του Κρεμλίνου για την κατάσταση στο νησί και ενώ συνεχίζονται οι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Κούβα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο δοκιμάζεται από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες υπό το βάρος του αμερικανικού εμπάργκο. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να προσφέρει στην Αβάνα κάθε βοήθεια που μπορεί.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα της ρωσικής στήριξης προς την Κούβα βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των συζητήσεων με την κουβανική πλευρά, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή τη μορφή της βοήθειας.

Οι δηλώσεις Πεσκόφ έγιναν στον απόηχο των πρόσφατων τοποθετήσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «πάρουν» την Κούβα, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε ή με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε άλλες παρεμβάσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο ακόμη και για πιθανή «friendly takeover», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η νέα παρέμβαση της Μόσχας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει οξυμένη ενεργειακή και οικονομική κρίση, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές ελλείψεις να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

