Η ΝΕΠ έτοιμη για νέες κολυμβητικές διακρίσεις

Μετά το Χειμερινό πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΓΚ Α΄-Β΄ (Κ13-14), σειρά παίρνει το αντίστοιχο Χειμερινό πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Παίδων-Kορασίδων (Κ15-16) κι Εφήβων-Νεανίδων (Κ17-18), το οποίο θα φιλοξενηθεί το προσεχές τριήμερο 13-15 Φεβρουαρίου στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Η ΝΕΠ θα πάρει μέρος με τρεις κολυμβητές και δυο κολυμβήτριες. Μικρός σχετικά αριθμός σε σχέση με άλλες αποστολές, όμως υπάρχουν προσδοκίες και μεγάλη αισιοδοξία για πολύ καλή παρουσία των παιδιών μας.

Αναλυτικά την αποστολή απαρτίζουν οι: Μαριάννα Κατσαντώνη (Νεάνιδα Β΄) 50μ.-100μ.-200μ. πρόσθιο, Ηρα Καραγιάννη (Κορασίδα) 50μ.-100μ.-200μ. πρόσθιο, Φάνης Κουρής (Εφηβος Β΄) 100μ. ελεύθ., 50μ.-100μ. πεταλούδα, Άγγελος Καρακάσης (Παίδας) 400μ.-800μ.-1500μ.ελεύθερο και Δημήτρης Πασβαντίδης (Παίδας Β΄) 400μ.-800μ.-1500μ. ελεύθερο. Προπονήτρια της ομάδας η Λίνα Μαστροπάσκουα.

Καλούς αγώνες με βελτιώσεις ατομικών ρεκόρ και καλές επιδόσεις!

