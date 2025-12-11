Η ΝΕΠ πανηγύρισε 26 χρυσά, 23 αργυρά και 28 χάλκινα μετάλλια στο Κύπελλο Χριστουγέννων

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ διέπρεψε στο 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων πανηγυρίζοντας 26 χρυσά, 23 αργυρά και 28 χάλκινα μετάλλια.

Η ΝΕΠ πανηγύρισε 26 χρυσά, 23 αργυρά και 28 χάλκινα μετάλλια στο Κύπελλο Χριστουγέννων
11 Δεκ. 2025 19:02
Pelop News

Εκτός από την οργανωτική επιτυχία που είχε το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργάνωσε η ΝΕΠ και την απονομή συγχαρητηρίων από όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος, υπήρξε και το αγωνιστικό κομμάτι, όπου ο πατρινός σύλλογος για μία ακόμη φορά τα πήγε περίφημα σε ένα πολύ δυνατό και υψηλού επιπέδου τεστ με πολύ δυνατές και ανταγωνιστικές ομάδες.
Η ΝΕΠ, λοιπόν, σε όλες τις κατηγορίες πανηγύρισε τη συγκομιδή 26 χρυσών μεταλλίων, 23 αργυρών και 28 χάλκινων. Συγκεκριμένα στην Αγωνιστική κατηγορία κατέκτησε 13 χρυσά 8 αργυρά και 10 χάλκινα (4η θέση στη συνολική κατάταξη και 1η από όλες τις ομάδες, πλην παραδοσιακών αθηναϊκών δυνάμεων), στη Προαγωνιστική (Κ10-11-12) 4 χρυσά 13 αργυρά 12 χάλκινα και στη Μίνι (Κ8-9) 9 χρυσά 2 αργυρά και 6 χάλκινα (πήρε και την 1η θέση στη συνολική κατάταξη).

Ακόμη η ΝΕΠ είχε πολύ καλούς χρόνους από όλους τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες της ομάδας, με βελτίωση των ατομικών τους ρεκόρ, γεγονός που δείχνει τη δυναμική του συλλόγου και την πολύ καλή δουλειά που γίνεται σε όλα τα κολυμβητικά τμήματα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ΝΕΠ και στους προπονητές τους Λίνα Μαστροπάσκουα (Αγωνιστική), Δημήτρη Καραγιάννη (Προαγωνιστική) και Ντεϊάνα Γεωργακά (Μίνι).

