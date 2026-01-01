Η ΝΕΠ παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πισίνα
Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ αποχαιρέτισε το 2025 με προπόνηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Η ανακοίνωση της κολυμβητικής ομάδας της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:
“Καλή πρωτοχρονιά σε όλους από την Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ.
Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε καλό στις οικογένειές σας…
Χαμόγελα και επιτυχίες!
Παραδοσιακά η τελευταία προπόνηση της χρονιάς λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος του έτους! Η τελευταία selfie της χρονιάς!”.
