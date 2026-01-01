Η ΝΕΠ παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πισίνα

Η ανακοίνωση της κολυμβητικής ομάδας της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

“Καλή πρωτοχρονιά σε όλους από την Αγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ.

Σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και κάθε καλό στις οικογένειές σας…

Χαμόγελα και επιτυχίες!

Παραδοσιακά η τελευταία προπόνηση της χρονιάς λίγες μόλις ώρες πριν το τέλος του έτους! Η τελευταία selfie της χρονιάς!”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



