Η ΝΕΠ πολύ καλό ξεκίνημα στην 50άρα πισίνα!

Δυναμικό ξεκίνημα της κολυμβητικής μας ομάδας στην 50άρα πισίνα! Συγκεκριμένα, στη χειμερινή ημερίδα που έγινε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» 70 αθλητές-τριες της ομάδας πήραν μέρος και παρά τα «βαριά» χέρια και πόδια, λόγω των προπονήσεων αυτή την εποχή, έδειξαν αγωνιστική διάθεση με έντονη προσπάθεια και σημείωσαν αρκετά καλούς χρόνους.

Στην Αγωνιστική είχαμε 22 πρώτες θέσεις-15 δεύτερες & 9 τρίτες, στην Προαγωνιστική(Κ10-11-12) 20 πρώτες-19 δεύτερες & 11 τρίτες και στη ΜΙΝΙ (Κ8-9) 7 πρώτες- 5 δεύτερες & 6 τρίτες. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους και την εμφάνισή τους και φυσικά στο προπονητικό τιμ (Λίνα Μαστροπάσκουα- Δημήτρης Καραγιάννης – Ντεϊάνα Γεωργακά)! Επόμενη διοργάνωση το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων 5-6-7/12 που διοργανώνει η ΝΕΠ αναμένεται φέτος με αρκετές συμμετοχές και έντονο συναγωνισμό!

