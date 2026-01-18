Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΝΕΠ θα κόψει την Κυριακή τη βασιλόπιτά της σε μια εκδήλωση-γιορτή στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία θα τιμηθούν και οι κορυφαίοι του 2025.

18 Ιαν. 2026 14:20
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της θα κόψει την επόμενη Κυριακή 25/1 η ΝΕΠ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη δέουσα επισημότητα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (για πρώτη φορά, μάλιστα στον συγκεκριμένο χώρο!) και θα περιλαμβάνει πολλές βραβεύσεις και εκπλήξεις.

«Πρόκειται για την ετήσια γιορτή μας, στην οποία θα τιμηθούν οι κορυφαίοι του 2025, οι προπονητές μας, οι συνεργάτες μας, οι χορηγοί μας και στην οποία θα δώσει παρών όλη η μεγάλη ”οικογένεια” του συλλόγου μας», αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης στο σχετικό προσκλητήριό του.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη ημέρα η ΝΕΠ θα συμμετάσχει με πολυμελή εκπροσώπηση στην αναδάσωση που ξεκινάει στο άλσος του Γηροκομειού υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου της Πάτρας.

