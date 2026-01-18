Η ΝΕΠ θα κόψει βασιλόπιτα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της θα κόψει την επόμενη Κυριακή 25/1 η ΝΕΠ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη δέουσα επισημότητα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (για πρώτη φορά, μάλιστα στον συγκεκριμένο χώρο!) και θα περιλαμβάνει πολλές βραβεύσεις και εκπλήξεις.

«Πρόκειται για την ετήσια γιορτή μας, στην οποία θα τιμηθούν οι κορυφαίοι του 2025, οι προπονητές μας, οι συνεργάτες μας, οι χορηγοί μας και στην οποία θα δώσει παρών όλη η μεγάλη ”οικογένεια” του συλλόγου μας», αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης στο σχετικό προσκλητήριό του.

Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη ημέρα η ΝΕΠ θα συμμετάσχει με πολυμελή εκπροσώπηση στην αναδάσωση που ξεκινάει στο άλσος του Γηροκομειού υπό τον συντονισμό του Δασαρχείου της Πάτρας.

