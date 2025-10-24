Η Ντόρα Μπακογιάννη στην «Π»: «Δίνει αφορμή ο Δένδιας σε αντιπολιτευόμενους»
Η πρώην υπουργός μίλησε για όλα αποκλειστικά στην «Π». Αιχμές προς τον Νίκο Δένδια από την Ντόρα Μπακογιάννη.
Η βουλευτής και πρ. υπουργός της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας αποκλειστικά στην «Π», άφησε αιχμές για λανθασμένο χειρισμό του Δένδια, παραδέχτηκε επικοινωνιακά λάθη της κυβέρνησης για τα Τέμπη, κατήγγειλε συνωμοσιολογία αντιπολίτευσης και έδωσε διαβεβαιώσεις για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Απέφυγε «εικασίες» για νέο κόμμα Σαμαρά, χαρακτήρισε «μπελά» το παράνομο Τουρκολυβικό Μνημόνιο, ενώ υπογράμμισε την εθνική αμυντική ισχύ μας και στάθηκε στις «προσεκτικές δηλώσεις» Φιντάν.
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
–Ενδυναμώνουν οι αντιπολιτευτικές φωνές που κάνουν λόγο για ενδοτικότητα, υποχωρητικότητα ή για υπέρμετρη ανοχή της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία. Τι απαντάτε;
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν δυνατότερη ούτε καλύτερα αμυντικά θωρακισμένη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Η χώρα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα 10 χρόνια του μνημονίου, όπου ήταν πραγματικά αδύναμη, με κόστος και στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα, η Ελλάδα δίνει 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, έχοντας μεγαλύτερο ΑΕΠ. Η Ελλάδα έχει υπεροπλία στο Αιγαίο. Εχει αποκτήσει Ραφάλ, είναι μέσα στο πρόγραμμα F-35, έχει καινούργια F-16 Viper, είναι καλά οργανωμένη στον «πόλεμο των drone» και έχει παραγγείλει τις καινούργιες φρεγάτες Belharra. Μία χώρα με αμυντική αυτοπεποίθηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί παρεμβατική πολιτική, κάτι που επέτρεψε τη λήψη αποφάσεων, όπως στα θαλάσσια οικόπεδα, στις οποίες καμία προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση δεν είχε προχωρήσει.
–Πιστεύετε ότι το παράνομο τουρκολυβικό σύμφωνο μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό ελληνικής κυριαρχίας;
Οχι. Είναι τόσο πολύ εκτός διεθνούς δικαίου που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τέτοιου είδους σύμφωνα μπορούν να γίνουν μόνο ανάμεσα σε χώρες που έχουν ακτές απέναντι η μία στην άλλη. Είναι μπελάς και ενοχλητικό, αλλά δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό που χρειάζεται είναι μία ευρύτερη συμφωνία για τα θέματα της Μεσογείου, η οποία ήταν και το νόημα της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού: να βρεθούν λύσεις με γνώμονα την κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο».
–Είναι εφικτό κάτι τέτοιο με την προκλητικότητα που διακρίνει τον Ερντογάν; Μήπως οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, άνοιξαν ένα παράθυρο προσέγγισης;
Οι δηλώσεις Φιντάν ήταν εξαιρετικά προσεκτικές, δεν υπήρξε άρνηση. Στην πρόταση αυτή δεν υπήρξε τοποθέτηση την οποία θα ανέμενε κάποιος, ότι θα πρέπει να είναι οι Τουρκοκύπριοι στο τραπέζι. Δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει ένας ευρύτερος σκεπτικισμός σήμερα και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες. Θέλει μελέτη. Δεν θα πάει κανένας επιπόλαια να κάνει μία τέτοιου είδους κίνηση. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η Μεσόγειος είναι πολύ μικρή. Και οι παράκτιες χώρες πρέπει κάποια στιγμή να βρούνε πραγματικά αυτά στα οποία μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, διότι είμαστε στην εποχή των αγωγών. Είμαστε στην εποχή των καλωδίων.
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝΔΙΑΣ
–Με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου τι θα γίνει τελικά; Θα προχωρήσει; Εχουμε κάνει πίσω, απέναντι στις απειλές της Τουρκίας;
Οχι, δεν έχουμε κάνει καθόλου πίσω και ούτε θα κάνουμε πίσω. Παρουσιάστηκαν προβλήματα τεχνικής φύσεως με την Κύπρο. Υπάρχει διχογνωμία εντός της κυπριακής κυβερνήσεως, αλλά ανέλαβε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης να το λύσει. Εντός της ελληνικής κυβερνήσεως, σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει καμία διχογνωμία.
–Πώς εκλαμβάνετε εσείς την απουσία του κ. Δένδια από τη συζήτηση της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου;
Νομίζω ότι η δήλωση του κ. Δένδια και η υπογραφή του στην τροπολογία δίνει τις απαντήσεις. Ενας σοβαρός υπουργός δεν υπογράφει μια τροπολογία με την οποία διαφωνεί. Αμα διαφωνούσε, δεν θα την υπέγραφε.
–Σημειολογικά, όμως, δεν ήταν ίσως εσφαλμένη η απόφασή του να μην παραστεί στη συζήτηση στη Βουλή;
Θα έλεγα ότι δίνει αφορμή σε κακόβουλους ή αντιπολιτευόμενους ανθρώπους να εξάγουν συμπεράσματα τα οποία δεν είναι σωστά.
ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΜΠΗ
–Πιστεύετε ότι θα λάμψει η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών;
100%. Εχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κινήθηκε γρήγορα για τα δεδομένα, για το μέγεθος του προβλήματος, για τους 250 δικηγόρους και τα θέματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Εχουμε ήδη ορισμό της δίκης για τον Μάρτιο. Εχουμε κατηγορούμενους για κακουργήματα. Η δίκη θα προχωρήσει, η αλήθεια θα λάμψει.
–Ωστόσο, έχουν γίνει λάθος χειρισμοί στο ζήτημα αυτό εκ μέρους της κυβέρνησης;
Επικοινωνιακής φύσεως μετά βεβαιότητας έγιναν, αλλά όχι πολιτικά λάθη.
–Δεν υπάρχει δόλος εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως την κατηγορεί η αντιπολίτευση;
Μα τι δόλος να υπάρχει; Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη ώστε να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έβρισκε αίθουσα για το Μάτι.
Η κυβέρνησή μας έκανε τα πάντα για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη και έχει εμπιστοσύνη σε αυτήν. Και είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι οποίοι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έφταιξαν για αυτή την τραγωδία των Τεμπών, θα καθίσουνε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η δικαιοσύνη θα κρίνει. Και πάνω απ’ όλα έκλεισε αυτή η απίστευτη συνωμοσιολογία περί του ξυλολίου και όλων αυτών, που επί δύο χρόνια ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τον ελληνικό λαό.
–Υπήρξε μεθόδευση και ενορχήστρωση από την αντιπολίτευση ή μέρος αυτής;
Απολύτως! Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία Αρκεί μία έτσι μικρή αναζήτηση στο YouTube για να παρακολουθήστε τι έλεγε ο κ. Βελόπουλος για τα τρένα τα οποία… εξαφανίστηκαν, βαγόνια τα οποία… εξαερίστηκαν, για τόνους ξυλολίου, λαθρεμπόριο… Ακούσαμε τα πάντα. Δηλαδή το μόνο που δεν ακούσαμε ακόμα ήτανε για… εξωγήινους οι οποίοι κατέβηκαν και κλέψανε βαγόνια….
ΚΟΜΜΑ ΣΑΜΑΡΑ
–Ακούγεται το ενδεχόμενο κυοφορίας νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε γιατί φτάσαμε, όμως, εδώ και πώς κρίνετε εσείς μια τέτοια πρωτοβουλία; Θεωρείτε ότι η κίνησή του ίσως αφαιρέσει κρίσιμα ποσοστά από τη ΝΔ;
Δεν θα σχολιάσω, διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω αν θα κάνει ο κ. Σαμαράς κόμμα, ούτε πώς θέλει να το κάνει. Επειδή είμαι πολιτικός και όχι σχολιαστής, δεν θέλω να σχολιάζω εικάζοντας.
-Αν όμως τελικά σχηματίσει κόμμα, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχει απήχηση;
Σας είπα, δεν θέλω να έχω καμία διάθεση να σχολιάσω διότι δεν ξέρω τι θέλει να κάνει και αν το κάνει.
–Την έως σήμερα τακτική του κ. Σαμαρά πώς την κρίνετε;
Ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και εννοείται ότι δικαιούται να καταθέτει την άποψή του, με την οποία πάρα πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έχω διαφωνήσει. Εκεί που ξεπέρασε το μέτρο, ήταν όταν κατηγόρησε εμμέσως τον Ελληνα υπουργό εξωτερικών και τον Ελληνα πρωθυπουργό για μειωμένο πατριωτισμό. Αυτό είναι μια τόσο βαριά κατηγορία που δεν μπορεί κανένας να τη δεχτεί.
