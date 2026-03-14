Η «Οδύσσεια» 30 Ελλήνων στην Ταϊλάνδη λόγω των αλυσιδωτών ακυρώσεων πτήσεων

Σχεδόν 30 Έλληνες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές ακυρώσεις πτήσεων, αφήνοντάς τους χωρίς σαφή προοπτική επιστροφής στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Σταύρος Προβιδάκης, πρώην αστυνομικός, ο οποίος περιγράφει την αβεβαιότητα που βιώνουν εδώ και εβδομάδες.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, το πρόβλημα ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου, όταν ακυρώθηκε η προγραμματισμένη πτήση επιστροφής του προς την Αθήνα. «Η πτήση μου είχε ακυρωθεί από τις 2 Μαρτίου με την Etihad, Μπανγκόκ – Άμπου Ντάμπι και μετά Αθήνα», λέει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, η αεροπορική εταιρεία τούς παρείχε προσωρινή φιλοξενία, ωστόσο αυτή διήρκεσε ελάχιστα.

«Η εταιρεία μας πήγε σε ένα ξενοδοχείο για δύο ημέρες και μετά μας είπε “δεν πληρώνω άλλο βράδυ”», σημειώνει. Ο ίδιος απευθύνθηκε στην ελληνική πρεσβεία ζητώντας βοήθεια για την επιστροφή του όμως, όπως υποστηρίζει, οι οδηγίες που έλαβε ήταν περιορισμένες. «Πήγα στην πρεσβεία της Ελλάδας και μου είπαν ότι δεν είμαστε εμπόλεμη ζώνη και να κόψω το κεφάλι μου πώς θα φύγω. Μου είπαν συγκεκριμένα να πάω μέσω Σανγκάης ή Σιγκαπούρης με 2.000 – 2.500 ευρώ και όταν τους είπα να πουλήσω το νεφρό μου, μου απάντησαν “τι θες να σου δώσω από την τσέπη μου;”», περιγράφει.

Στην Πατάγια, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν εγκλωβισμένοι δεκάδες Έλληνες ταξιδιώτες. «Είμαστε περίπου εδώ γύρω στους 30 Έλληνες. Ήταν και 9 Κύπριοι οι οποίοι έφυγαν στις 11 Μαρτίου με ενέργειες της πρεσβείας και της χώρας τους, όταν η Ιταλία έστειλε αεροπλάνο για να πάρει Ιταλούς από την Μπανγκόκ», σημειώνει.

Παρά το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί νέα εισιτήρια, η αβεβαιότητα παραμένει. «Έχω καινούργια εισιτήρια πάλι με την ίδια εταιρεία, αλλά δεν βλέπω να φεύγουμε. Το ίδιο δρομολόγιο πάλι», λέει. Ο ίδιος τονίζει ότι η παραμονή τους στην Ταϊλάνδη έχει πλέον ξεπεράσει τον έναν μήνα, με τα έξοδα να βαραίνουν αποκλειστικά τους ίδιους. «Είμαστε εδώ σχεδόν έναν μήνα και πληρώνουμε για τα πάντα. Δεν είναι δωρεάν εδώ όπως διαβάζουμε κάποια σχόλια. Σιγά μην έχουν αποκλειστεί και δεν περνάνε καλά», αναφέρει εμφανώς αγανακτισμένος.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Προβιδάκης εκφράζει την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως λέει, αντιμετωπίστηκε το ζήτημα.

