Η Ολγα Γεροβασίλη για Βαρουφάκη: Ηταν ο λάθος άνθρωπος στη λάθος στιγμή

Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ολγα Γεροβασίλης μίλησε για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, τον Γιάνη Βαρουφάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ολγα Γεροβασίλη για Βαρουφάκη: Ηταν ο λάθος άνθρωπος στη λάθος στιγμή
25 Νοέ. 2025 11:09
Pelop News

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η Ολγα Γεροβασίλη είπε πως «όπου μιλάει για ευθύνες, τις αναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τις μεταφέρει πουθενά», τονίζοντας πως «κάποιοι έχουν άποψη από πριν, πριν το διαβάσουν δηλαδή, όπως έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος».

Ανέφερε επίσης ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης «ήταν ο λάθος άνθρωπος στη λάθος χρονική στιγμή για τη χώρα». Όπως είπε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «τα λάθη δεν έχουν να κάνουν μόνο με αποφάσεις, έχουν να κάνουν και με επιλογές προσώπων».

Πρόσθεσε ότι η πραγματική διαπραγμάτευση ξεκίνησε από την ημέρα του δημοψηφίσματος και μετά, ανέφερε πως «το παιχνίδι ήταν στημένο» και οι πιέσεις «εξαντλητικές και απ’ έξω και από μέσα», και η κατάσταση στη χώρα «δραματική και τα ταμεία άδεια». «Κάποιοι έπαιζαν παιχνίδια σε βάρος της χώρας… Η χώρα για πρώτη φορά διαπραγματεύτηκε, δεν υποτάχτηκε και καταφέραμε ως κυβέρνηση να βγάλουμε τη χώρα από τον κυκεώνα των μνημονίων, αυτοδύναμη στις αγορές και με αξιοπρέπεια».

Η κ. Γεροβασίλη σημείωσε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει ικανότητες αλλά «οι άνθρωποι κρίνονται την ώρα που πρέπει να συγκρουστούν με το “εγώ” τους και με τις συνθήκες πίεσης». Πρόσθεσε πως δεν θέλει να ασχοληθεί άλλο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, και ανέφερε πως δεν περίμενε αυτή τη συμπεριφορά στη Βουλή από την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, τόνισε πως «έχω συγκρουστεί ανοιχτά μαζί του. Πιστεύει ακόμη και το πίστευε και τότε ότι θα γίνει πρωθυπουργός». Ανέφερε ακόμη ότι αν είχαν ανταποκριθεί θετικά η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης «τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά».

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο, υπογράμμισε: «Λείπουν οι ηγέτες με ενσυναίσθηση και αναγνώριση της πραγματικότητας. Ο κ. Τσίπρας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί το ποιος μπορεί να κάνει καλύτερα τα μαθηματικά, δεν μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να κυβερνήσει και καλύτερα τη χώρα».

Χαρακτήρισε «πολιτικό κεφάλαιο» τον πρώην πρωθυπουργό και πρόσθεσε πως δεν ήθελε να φύγει. Πρόσθεσε: «Υπάρχει κάποιος που να έχει κυβερνήσει και να μην έχει κάνει λάθος με πρόσωπα; Εκτιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα υποδείξω τι θα κάνει. Αν και όποτε, θα τοποθετηθώ αμέσως. Σήμερα δεν είμαστε μπροστά σε αυτό. Εξακολουθεί να είναι μία υπόθεση. Δεν μου αρέσει να μιλάω με υποθέσεις για τη χώρα», ανέφερε για το ενδεχόμενο νέου κόμματος.

Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να γίνουν συγκλίσεις και συνεργασίες στην κεντροαριστερά. «Βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα αίτημα του ελληνικού λαού για αλλαγή. Αν δεν σταθούμε αντάξιοι αυτού του αιτήματος, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να δώσουμε ελπίδα για το μέλλον στον ελληνικό λαό. Η ελπίδα πλέον δεν υπάρχει».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία
13:17 Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων
13:13 Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό
13:02 Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»
13:00 Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου
12:57 Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»
12:53 ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
12:45 Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης
12:39 Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης
12:36 Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
12:29 «Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας
12:21 Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»
12:16 Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»
12:11 Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
12:03 Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»
12:00 Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη
11:53 H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»
11:50 Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο
11:43 Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ