Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις

Με δεδομένο οτι υπάρχει πολύ κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για την ομάδα βόλεϊ τη Ολυμπιάδας, οι παίκτες θα κάνουν σε μεγάλο ποσοστό γιορτές στο γήπεδο.

Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, καθώς η πατρινή ομάδα θα παίξει με τον πρωτοπόρο Παμβοχαϊκό και είναι αγώνας που αν νικήσει, τότε βάζει υποψηφιότητα για την 1η θέση στη κανονική περίοδο.

Για αυτό τον λόγο οι παίκτες πήραν ρεπό μόνο δυο μέρες την εορτή των Χριστουγέννων και χθες επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ δράση θα υπάρχει και σήμερα.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει προπόνηση μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και θα πάρουν διήμερο ρεπό λόγω της εορτή της πρωτοχρονιάς.

Θυμίζουμε οτι η πατρινή ομάδα μετά τις δέκα πρώτες αγωνιστικές στον Νότιο Ομιλο της Α2 Εθνικής βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 8 νίκες και 2 ήττες.

