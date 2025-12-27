Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις

Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις
27 Δεκ. 2025 13:22
Pelop News

Με δεδομένο οτι υπάρχει πολύ κρίσιμο παιχνίδι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου για την ομάδα βόλεϊ τη Ολυμπιάδας, οι παίκτες θα κάνουν σε μεγάλο ποσοστό  γιορτές στο γήπεδο.

Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, καθώς η πατρινή ομάδα θα παίξει με τον πρωτοπόρο Παμβοχαϊκό και είναι αγώνας που αν νικήσει, τότε βάζει υποψηφιότητα για την 1η θέση στη κανονική περίοδο.

Για αυτό τον λόγο οι παίκτες πήραν ρεπό μόνο δυο μέρες την εορτή των Χριστουγέννων και χθες επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ δράση θα υπάρχει και σήμερα.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει προπόνηση μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και θα πάρουν διήμερο ρεπό λόγω της εορτή της πρωτοχρονιάς.

Θυμίζουμε οτι η πατρινή ομάδα μετά τις δέκα πρώτες αγωνιστικές  στον Νότιο Ομιλο της Α2 Εθνικής βρίσκεται στην 2η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 8 νίκες και 2 ήττες.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τα νέα δεδομένα με τα μπλόκα των αγροτών, όλα όσα ισχύουν
16:00 Έκπληξη με ελληνικό χρώμα στο Παρίσι: Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Αλιάγα
15:48 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο
15:36 Ταχύτερα ΤΕΠ στο ΕΣΥ: Στην Πάτρα κάτω από 2 ώρες η εξυπηρέτηση – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
15:24 Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε σφοδρή κακοκαιρία
15:16 Πάτρα: Γιορτινές μέρες στο Πολύεδρο – Τέχνη, μουσική και δράσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά
15:12 Πρωτοχρονιά: Τα δύο βασικά σενάρια για τον καιρό της αλλαγής του χρόνου
15:00 Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς – Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο
14:52 Συνάντηση-κλειδί Τραμπ–Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο: Στο τραπέζι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου
14:48 Λήγει την Τρίτη η προθεσμία για την τροποποιητική δήλωση επιστροφής ενοικίου – Ποιοι προλαβαίνουν την πληρωμή
14:36 Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο
14:34 Αγρότες: Κλείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια – Μπλόκα, εκτροπές και αποκλεισμοί σε Θεσσαλία και Μακεδονία
14:24 Έξαρση γρίπης Α (Η3Ν2) στα παιδιά: Αυξημένες νοσηλείες – Ποιες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
14:12 Θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής το ΙΧ στο Μπέλλες – Συνεχίζονται οι έρευνες
14:00 Πάτρα: Αβοήθητος στον δρόμο – Η ιστορία του Νίκου που τον ξέχασε το σύστημα
13:48 Νεμπράσκα: Βρέθηκε νεκρή αγνοούμενη μητέρα 18 μήνες μετά – Υπό κράτηση ύποπτος για τη δολοφονία
13:39 Με Super Puma η ανάσυρση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια – Επιχείρηση σε ακραίες συνθήκες
13:36 Θλίψη στο Μεσολόγγι: Έφυγε αιφνιδίως ο 54χρονος επιστήμονας Ασημάκης Γριβόπουλος
13:24 Wall Street Journal: Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για όσα κάνει η ίδια – Αντιδράσεις για Χαμάς και F-35
13:22 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ