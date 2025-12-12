Η Ολυμπιάδα φουλάρει για την ΑΕΚ

Ενα από τα πιο δύσκολα φετινά παιχνίδια ετοιμάζεται να δώσει αύριο η ομάδα βολει της Ολυμπιάδας η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ισχυρή ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Χθες, έγινε γνωστή και η έδρα του αγώνα που θα είναι το κλειστό γήπεδο στο Ολυμπιακό χωριό με ώρα έναρξης στις 16.30.

Οι πορτοκαλί προετοιμάζονται χωρίς προβλήματα και αυτό που θέλουν είναι να πάρουν τη νίκη για να παραμείνουν στην πρώτη δυάδα.

