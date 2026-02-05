Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Η Ουκρανία δεν θέλει να υποταχθεί
05 Φεβ. 2026 19:00
Pelop News

Ποιο είναι το μυστικό για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία; Οι χιλιάδες νεκροί Ρώσοι στρατιώτες κάθε μήνα. Ο Πούτιν δεν θα μπορέσει σύντομα να κρύβει άλλο την σφαγή που βιώνει ο στρατός του.

Ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε μάχες στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου σκότωσαν 35.000 Ρώσους στρατιώτες τον Δεκέμβριο. Μάλιστα όπως είπε, ο σχεδιασμός είναι να αυξηθούν οι νεκροί μέχρι το καλοκαίρι σε 50.000 τον μήνα, ένας αριθμός σχεδόν διπλάσιος του μηνιαίου μέσου όρου που υπολογίστηκε από το ΝΑΤΟ το 2025.

Οι περισσότεροι θάνατοι Ρώσων είναι αποτέλεσμα των αποτελεσματικών επιχειρήσεων των ουκρανικών drones, με τους νεκρούς να ενδέχεται να υπερβαίνουν πια τους τραυματίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η τεχνολογία των drones έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την απόκτηση πλεονεκτήματος στον πόλεμο -έναν τομέα στον οποίο οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν επιδείξει ιδιαίτερη δεινότητα.

Οι Ουκρανοί είναι πλέον σε θέση να καταγράφουν και να επαληθεύουν κάθε πλήγμα, γεγονός που προσδίδει στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών υψηλό βαθμό βεβαιότητας για τον αριθμό των απωλειών της Ρωσίας, αλλά και για τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η Μόσχα στην άμυνα έναντι των επιθέσεων από drones.

Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τον ρυθμό στρατολόγησης του Κρεμλίνου, δηλαδή όσοι επιστρατεύονται σκοτώνονται. Ομως ο Πούτιν δεν μπορεί να κάνει νέα επιστράτευση. Οταν το 2022 κάλεσε 300.000 εφέδρους, αυτό προκάλεσε την φυγή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών από τη χώρα ενώ είχε (κρυφή) κατακόρυφη αύξηση της δημόσιας δυσαρέσκειας για τον πόλεμο.

Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι, ο Πούτιν δεν θα μπορεί να θυσιάζει τόσους ανθρώπους κάθε μήνα, για να προχωρεί λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω.
Και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και drones στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αφήνοντας ολόκληρες περιοχές χωρίς θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στον χειμώνα, ο στρατός της Ρωσίας έχει σημειώσει μικρή οριακή πρόοδο στην πρώτη γραμμή, με τους Ουκρανούς να συνεχίζουν, γνωρίζοντας πως μόνο πολεμώντας θα έρθει η ειρήνη.

