«Η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρωσία”, λέει συνεργάτης του Ζελένσκι

Ολες οι πλευρές λενε ότι υπάρχει πρόοδος το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στις δύο χώρες

10 Απρ. 2026 16:54
Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, πρώην αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών του ουκρανικού στρατού και νυν επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε στο Bloomberg ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό και διαπραγματεύονται», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι θα πάρει πολύ χρόνο».

Διαπραγματεύσεις με «μαξιμαλιστικές» θέσεις Ουκρανίας και Ρωσία

Παρά την αισιοδοξία ο Μπουντάνοφ αναγνώρισε ότι μέχρι στιγμής τόσο η Ουκρανία, όσο και οι Ρωσία εμμένουν σε «μαξιμαλιστικές» θέσεις, κάτι που δυσχεραίνει την επίτευξη συμβιβασμού.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι υπάρχει σταδιακή σύγκλιση: «Κατ’ αρχήν, όλοι πλέον κατανοούν ξεκάθαρα τα όρια του αποδεκτού. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόοδο».

