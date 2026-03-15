Η Ουκρανία προσφέρει βοήθεια κατά ιρανικών drones έναντι χρημάτων και τεχνολογίας

Η κίνηση καταδεικνύει την προσπάθεια του Κιέβου να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησε κατά τον πόλεμο με τη Ρωσία για διεθνή συνεργασία και εμπορικά ανταλλάγματα στον τομέα της ασφάλειας.

15 Μαρ. 2026 11:17
Pelop News

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αποστέλλει ειδικούς σε κράτη της Μέσης Ανατολής για να τους βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας τους ενάντια σε ιρανικά drones-καμικάζι, ζητώντας ως αντάλλαγμα χρήματα και τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κάθε ομάδα που στάλθηκε περιλαμβάνει δεκάδες ειδικούς, ικανούς να αξιολογήσουν την κατάσταση και να παρουσιάσουν τρόπους βελτίωσης της αεράμυνας κατά των επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την προσπάθεια του Κιέβου να αξιοποιήσει την εμπειρία που απέκτησε κατά τον πόλεμο με τη Ρωσία για διεθνή συνεργασία και εμπορικά ανταλλάγματα στον τομέα της ασφάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ