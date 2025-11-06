Η Παπακυριαζή στον Peloponnisos FM: «Στόχος του Ατρόμητου να καθιερωθεί»

Η Παπακυριαζή στον Peloponnisos FM: «Στόχος του Ατρόμητου να καθιερωθεί»
06 Νοέ. 2025 11:24
Pelop News

Η αθλήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρόμητου, Δώρα Παπακυριαζή, μίλησε χθες στον Peloponnisos FM και αναφέρθηκε στην φετινή φορά στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής.

«Στόχος μας είναι να καθιερώθούμε στη κατηγορία και στη συνέχεια να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται» είπε μεταξύ άλλων η Παπακυριαζή η οποία αναφέρθηκε και στην κοινωνική δράση που κάνει ως φοιτήτρια Ιατρικής που είναι υπεύθυνη εθελοντικής ομάδας του Πανεπιστημίου για την συγκέντρωση αιμοδοτών μυελού των οστών.

Ακούστε αναλυτικά:
