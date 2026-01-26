Η παράταξη Σβόλη συλλυπητήρια για Σάββα Ιορδανίδη

Η ανακοίνωση αναλυτικά: «Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια του Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος πριν από μερικές μόλις ημέρες είχε παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράταξής μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

