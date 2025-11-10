Η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

Η Πάτρα θα αποχαιρετήσει σήμερα Δευτέρα 10/11/2025, τον παιδίατρο και ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Θρασύβουλο Μαυρομμάτη που έφυγε τα ξημερώματα του Σαββάτου από τη ζωή, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η κηδεία του θα γίνει στις 3 το μεσημέρι, στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομάτης γεννήθηκε στην Πάτρα το 1945. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική (λήψη τίτλου το 1987). Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Λέκτορας της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ενεγράφη στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών τον Απρίλιο του 1979 και συνταξιοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου από 13/11/1992 έως 13/7/1993. Αντιπρόεδρος σε δύο θητείες από 1990 έως 1992 και από 2005 έως 2008. Γενικός Γραμματέας από 1984 έως 1987. Συνολικά εξελέγη στο Δ.Σ. σε οκτώ συνεχόμενες θητείες 1984-2008. Υπήρξε εκπρόσωπος του Ι.Σ. Πατρών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τρεις θητείες ενώ διετέλεσε και τακτικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τιμήθηκε ως τέως πρόεδρος του ΙΣΠ για την πολύτιμη προσφορά του στο Σύλλογο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2008.

Εκτός της συνδικαλιστικής είχε έντονη πολιτική δράση. Ιδρυτικό μέλος της νεολαίας ΟΝΝΕΔ το 1974. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ν.Ε της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, Πρόεδρος ΝΟΔΕ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ (τρίς). Νομαρχιακός Σύμβουλος (δίς). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΠ (1990-93). Μέλος του Δ.Σ του Καραμανδανείου και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΠΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» το 2005.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε και παρέμβαινε στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σε θέματα πολιτικού, κοινωνικού και Αχαϊκού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη ευαισθησία στο πρόβλημα των ναρκωτικών και της δημόσιας υγείας.

Υπήρξε εξέχουσα πολύπλευρη προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο, την ιατρική κοινότητα και την κοινωνία της Αχαΐας. Η συμβολή του στην οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και η μακρόχρονη δράση του στα κοινά, άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

