Η Πάτρα γιόρτασε την ενεργό γήρανση στο 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα, στις 5 και 6 Μαρτίου 2026 στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη στην Πάτρα. Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Co2gether σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Εργαστήριο Νοσηλευτικής Προσομοίωσης του Πανεπιστημίου Πατρών, την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.), το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών Υγείας.

Το Φεστιβάλ αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο την ενδυνάμωση, την ενεργή συμμετοχή και την ανάδειξη της αξίας της ενεργούς γήρανσης στην κοινωνία. Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τον χώρο, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, ενώ περισσότεροι από 1.500 πολίτες και φορείς συμμετείχαν συνολικά στις δράσεις και στις εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία πολλών ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων, από ΚΑΠΗ του Αιγίου, καθώς και από άλλους δήμους της Περιφέρειας. Παράλληλα, στο Φεστιβάλ συμμετείχαν ενεργά μαθητές από σχολεία της Πάτρας και του Δήμου Ερυμάνθου, δημιουργώντας μια ουσιαστική διαγενεακή συνάντηση. Ξεχωριστή ήταν επίσης η συμμετοχή ατόμων από οίκους ευγηρίας και από θεραπευτικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις και εκδηλώσεις, γεγονός που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία και συγκίνηση στη διοργάνωση.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εκθέσεις που φιλοξενήθηκαν στον χώρο, να δουν τα πορτρέτα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας , μελών των ΚΑΠΗ αλλά και άλλων πολιτών, τα οποία συνοδεύονταν από QR codes. Σκανάροντάς τα, μπορούσαν να ακούσουν ηχητικά μηνύματα στα οποία ο καθένας μοιραζόταν μια προσωπική ιστορία ή μια αγαπημένη ανάμνηση από τη γιαγιά ή τον παππού του. Παράλληλα παρουσιάστηκαν αγιογραφίες και εικαστικές δημιουργίες, όπως μακραμέ και κολλάζ, που δημιουργήθηκαν από τα μέλη των ΚΑΠΗ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων υγείας, στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε:

μαθήματα yoga chair και γυμναστικής ,

, ασκήσεις ενδυνάμωσης και φωνητικής ,

, τεστ μνήμης και παιχνίδια ενίσχυσης μνήμης ,

, μετρήσεις υγείας όπως οστική πυκνότητα και σπιρομετρήσεις ,

, δράσεις πρόληψης όπως εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ με τεχνολογία VR ,

, προσομοίωση γήρανσης για την πρόληψη πτώσεων ,

, ενημέρωση για τη φαρμακευτική συμμόρφωση και την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας ,

, εφαρμογές αυτόνομης διαβίωσης με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR).

Σημαντικό μέρος του Φεστιβάλ αποτέλεσαν και οι επιστημονικές ομιλίες και συζητήσεις, όπου ειδικοί από τον χώρο της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέπτυξαν θέματα που αφορούν τη γήρανση, την πρόληψη, την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία υποστηρικτικών κοινοτήτων για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Κεντρικός στόχος του Φεστιβάλ ήταν να αναδείξει τη μετάβαση από την παθητική αντίληψη για τη γήρανση σε μια ενεργή και συμμετοχική προσέγγιση, που ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων.

Το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης απέδειξε ότι η κοινωνία μπορεί να αγκαλιάσει τη μεγαλύτερη ηλικία ως περίοδο δημιουργίας, συμμετοχής και σύνδεσης. Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους φορείς, τους εθελοντές, τους επαγγελματίες υγείας, τα σχολεία και κυρίως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετείχαν και έδωσαν ζωή και χαρά σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



