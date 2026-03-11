Η Πάτρα στο αμυντικό οικοσύστημα – Συνεργασίες για αναβίωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Η Πάτρα φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, μέσα από τη διασύνδεση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας. Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής βρίσκεται το τεχνολογικό οικοσύστημα της πόλης, το οποίο μπαίνει πλέον στο «κάδρο» της στρατηγικής του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με αμυντικές αλλά και πολιτικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επισκέφθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ), πραγματοποιώντας επαφές με εταιρείες και ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές διττής χρήσης.

Το ΕΛΚΑΚ αποτελεί τον νέο θεσμικό βραχίονα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της Αμυνας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας, με επενδύσεις σε τεχνολογίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσο τις επιχειρησιακές ανάγκες της άμυνας όσο και εφαρμογές στον πολιτικό τομέα.

Την αντιπροσωπεία του ΕΛΚΑΚ υποδέχθηκαν στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του φορέα, καθηγητής Βασίλης Λουκόπουλος, καθώς και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Στέλιος Κουτρουμπίνας, μαζί με στελέχη του Πάρκου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η στρατηγική και το έργο του ΕΠΠ, με έμφαση στη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και στη διασύνδεσή του με την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Από την πλευρά του, το ΕΛΚΑΚ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων θα εντοπίζονται, θα αξιολογούνται και θα υποστηρίζονται τεχνολογικές λύσεις με αμυντικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και αναπτύσσουν τεχνολογίες με πιθανές εφαρμογές στην άμυνα και την ασφάλεια. Μεταξύ αυτών ήταν η Autonoma, η οποία παρουσίασε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και οι εταιρείες Meazon, Renesas, Safe Structures και Ylisense. Στις παρουσιάσεις συμμετείχε επίσης το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ, ενώ η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε και στους εργαστηριακούς χώρους της Advent Technologies Holdings.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΑΚ και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο φορέων να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να στηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη του καινοτόμου οικοσυστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της Πάτρας ως σημαντικού κόμβου τεχνολογίας και έρευνας, που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

