Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα – Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό αφιέρωμα διοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών προς τιμήν του πατρινού καλλιτέχνη Δημήτρη Βούρτση, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Καραγκιόζη με τη βυζαντινή τέχνη και τη ζωντανή λαϊκή παράδοση της πόλης.

Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα - Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
17 Οκτ. 2025 13:27
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού Απασχόλησης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού διοργανώνουν την τιμητική εκδήλωση- αφιέρωμα : «Αγιογραφίες του Θεάτρου σκιών- ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης» τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλλα Κόλλα στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης Θέατρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη», η οποία αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων του ετήσιου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, Welcome to UP 2025.

Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα - Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Η έκθεση φιλοξενεί αρχειακό υλικό και τεκμήρια του Δήμου Πατρέων από την ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών. Στο επίκεντρο θα τεθεί το εγχείρημα του πατρινού καλλιτέχνη Δημήτρη Βούρτση, με τίτλο «Αγιογραφίες του θεάτρου σκιών», όπου οι ήρωες του Καραγκιόζη αποδίδονται με την τεχνοτροπία της βυζαντινής αγιογραφίας.

Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα - Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Την εκδήλωση συμμετέχουν  οι ομιλητές:

-Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα»

Διονύσης Καρατζάς (Ποιητής) με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς»

Σπύρος Βρεττός (Ποιητής, Συγγραφέας) με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση».

Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα - Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Τη συζήτηση θα συντονίσουν  η  Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και ο Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
13:47 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μιλά – Νέα στοιχεία για το έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ