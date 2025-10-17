Η Πάτρα τιμά τον Δημήτρη Βούρτση: «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» στη Βίλλα Κόλλα – Συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Διεύθυνση Πολιτισμού Τουρισμού Απασχόλησης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού διοργανώνουν την τιμητική εκδήλωση- αφιέρωμα : «Αγιογραφίες του Θεάτρου σκιών- ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης» τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλλα Κόλλα στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης Θέατρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη», η οποία αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων του ετήσιου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών, Welcome to UP 2025.

Η έκθεση φιλοξενεί αρχειακό υλικό και τεκμήρια του Δήμου Πατρέων από την ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών. Στο επίκεντρο θα τεθεί το εγχείρημα του πατρινού καλλιτέχνη Δημήτρη Βούρτση, με τίτλο «Αγιογραφίες του θεάτρου σκιών», όπου οι ήρωες του Καραγκιόζη αποδίδονται με την τεχνοτροπία της βυζαντινής αγιογραφίας.

Την εκδήλωση συμμετέχουν οι ομιλητές:

-Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα»

–Διονύσης Καρατζάς (Ποιητής) με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς»

–Σπύρος Βρεττός (Ποιητής, Συγγραφέας) με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση».

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και ο Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



