Η Πάτρα υποδέχεται την «Encuentro»: Η νέα συλλογή της Ειρήνης Καρύμπαλη «Born From Ashes» στον Παλίσσανδρο

Ο χώρος τέχνης Παλίσσανδρος (Ερμού 8 & Αγ. Ανδρέου) φιλοξενεί από τις 9 έως και τις 11 Δεκεμβρίου την έκθεση «Encuentro» με τα πιο πρόσφατα έργα της Πατρινής σχεδιάστριας κοσμημάτων και εικαστικού Ειρήνης Καρύμπαλη. Η καλλιτέχνις, που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Βαρκελώνη, επιστρέφει στην πόλη της για να παρουσιάσει μια συλλογή βαθιά προσωπική, που σηματοδοτεί μια νέα καλλιτεχνική περίοδο.

Η νέα συλλογή, με τίτλο «Born From Ashes», αποτελεί –όπως σημειώνει η ίδια– ένα φόρο τιμής σε ανθρώπους που έφυγαν αλλά άφησαν πίσω τους φως αρκετό για να συνεχίσει να την καθοδηγεί. Αντί να στρέφεται στο σκοτάδι της απώλειας, μετατρέπει τις μνήμες, τις αξίες και τα συναισθήματα που κληρονόμησε σε δημιουργία. «Ήταν μια ανάγκη να υψωθεί κάτι νέο από τις στάχτες», αναφέρει, περιγράφοντας τη συλλογή ως μια μορφή εσωτερικής αναγέννησης που φέρει δύναμη, αγάπη και συνέχεια.

Στη Βαρκελώνη, όπου ζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η καθημερινότητά της –ο σύντροφός της, οι φίλοι της, ο μέντοράς της και το αίσθημα στήριξης γύρω της– λειτούργησαν ως ισορροπία απέναντι σε δύσκολα βιώματα. «Ένα μολύβι και ένα χαρτί αρκούν για να γεννηθεί μια ολόκληρη ιστορία», λέει, περιγράφοντας πώς ένα απλό σκίτσο μπορεί να γίνει ο πυρήνας ενός νέου έργου.

Αν έπρεπε να συμπυκνώσει τι την καθορίζει σήμερα, θα διάλεγε τρεις λέξεις: Ευγνωμοσύνη, Αγάπη, Αναζήτηση. Και αν η συλλογή ήταν κεφάλαιο της ζωής της, θα έφερε τον τίτλο: «Αφύπνιση: ας δημιουργήσουμε κάτι όμορφο».

Η Ειρήνη Καρύμπαλη είναι απόφοιτη της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Mokume (2017), ενώ το 2022 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ως γλύπτρια. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια κοσμήματος, εμπλουτίζοντας την τεχνική της παλέτα από τις αρχαίες έως τις σύγχρονες μεθόδους. Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί κοσμήματα εμπνευσμένα από αρχιτεκτονικές φόρμες, τις οποίες μεταφράζει σε μέταλλο με χαρακτηριστική ευαισθησία και πειθαρχία.

Η καλλιτέχνις έχει παρουσιάσει έργα της σε πλήθος εκθέσεων:

– Στην έκθεση «The Show Must Go On» (Δεκέμβριος 2020) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV

– Σε πανελλαδική έκθεση της MegArt Gallery (Απρίλιος 2020), όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο με το έργο «Παρέμβαση στην Κρίση»

– Στο EcoFest 2021 με τον πίνακα «Satellite»

– Στη συλλογή «Οπτική και Κλίμακα», η οποία παρουσιάστηκε από το περιοδικό Archisearch (2022) και φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου (2023)

– Στο Ζάππειο, στο πλαίσιο του «A Jewel Made in Greece» (Φεβρουάριος 2024)

– Στην ομάδα καλλιτεχνών Artistes i Dissenyadors d’Allada Vermell στη Βαρκελώνη, όπου συμμετέχει ενεργά από το 2025

– Στην πρόσφατη έκθεση «Show and Shop» στον χώρο Domatio (Οκτώβριος 2025), παρουσιάζοντας τη συλλογή «Born From Ashes».

Η έκθεση «Encuentro» θα παρουσιαστεί στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+ (Νόρμαν 16 & Αγ. Διονυσίου) την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, με ελεύθερη είσοδο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έκθεση Κοσμήματος

«Encuentro»

Instagram: @karympali

Email: info@karympalijewellery.es

Έδρα: Βαρκελώνη, Ισπανία

Χώρος Παρουσίασης: Παλίσσανδρος Ερμού 8, Πάτρα 262 21 (2610-223877)

Ημέρες & Ώρες Έκθεσης:

Τρίτη 09/12, 11.00-14.30 & 18.00-21.00

Τετάρτη 10/12, 11.00-14.30

Πέμπτη 11/12, 11.00-14.30 & 18.00-21.00

