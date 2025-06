Η Πατρινή φωτογράφος Τίτα Μπονάτσου στην έκθεση ENERGY ATHENS 2025: Μια σύγχρονη γιορτή Τέχνης στην καρδιά της Αθήνας

Στην εικαστική σκηνή της Αθήνας δίνει το παρών η Πατρινή φωτογράφος Τίτα Μπονάτσου, συμμετέχοντας με το έργο της στην ομαδική έκθεση ENERGY ATHENS 2025, που φιλοξενείται στο European Centre – Contemporary Space Athens, στη Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα.

Η έκθεση, που διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά από το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design, εγκαινιάζεται την Παρασκευή 20 Ιουνίου, από τις 18.00 έως τις 21.00.

Η ENERGY ATHENS 2025 συγκεντρώνει τη «ζωντανή ενέργεια» της εποχής μας, μέσα από τη ματιά καλλιτεχνών που εκφράζονται μέσω της ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, εγκαταστάσεων, κολλάζ και κεραμικής. Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει την ποικιλομορφία του σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου και να φωτίσει τις καλλιτεχνικές προοπτικές του αύριο.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχωρίζει η Τίτα Μπονάτσου, με το ευαίσθητο και βαθιά στοχαστικό βλέμμα της πάνω στον κόσμο μέσα από τον φωτογραφικό φακό. Η παρουσία της στην έκθεση ENERGY ATHENS 2025 εκπροσωπεί επάξια τη νέα γενιά Πατρινών δημιουργών με σύγχρονη ματιά και διεθνή προσανατολισμό.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια Οριγκάμι και βιωματικά εργαστήρια Art Therapy, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των επισκεπτών. Τη βραδιά των εγκαινίων, η CRAFT θα προσφέρει γευστικές μπύρες, δημιουργώντας ένα χαλαρό και εορταστικό περιβάλλον για τους παρευρισκόμενους.

Πληροφορίες Έκθεσης:

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Ιουνίου, 18:00 – 21:00

Διάρκεια: 20 Ιουνίου έως 3 Αυγούστου 2025

Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη – Κυριακή, 12:00 – 19:00

Χώρος: The European Centre – Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, Αθήνα

