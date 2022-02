Η Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ – ΒΙΝΤΕΟ

Η αγαπημένη Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου πρωταγωνιστεί, αυτή τη φορά όχι σε κάποια ταινία ή τηλεοπτική σειρά, αλλά στο νέο βίντεο κλιπ του Στάθη Καριπίδη, γνωστότερου ως Bengoa.

Πρόκειται για το πρώτο single από το νέο άλμπουμ του Bengoa «Music for your red parts», με τίτλο «Someone like you».

Όπως σημειώνει ο γνωστός μουσικός: «Η σκηνοθετική ανησυχία υποβόσκει γενικότερα μέσα μου και οδήγησε αυτόματα στο να γίνει όλο αυτό εικόνα. Το αποτέλεσμα μας έκανε όλους πολύ πολύ χαρούμενους και ίσως εδώ να δημιουργείται δειλά δειλά μια μικρή κινηματογραφική ομάδα, που δούλεψε και δουλεύει καθημερινά, καθώς έρχονται κι άλλα πολλά».

Αναφερόμενος στην Έλλη Τρίγγου και τη συμμετοχή της στο βίντεο κλιπ, ο Bengoa τονίζει: «Η Έλλη μας έδωσε αυτό ακριβώς που θέλαμε και την ευχαριστούμε άπειρα για την υπομονή και τον επαγγελματισμό της. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να πούμε την ιστορία μας».