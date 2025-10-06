Η Πειραιώς συμμετέχει στο «Welcome to UP» του Πανεπιστημίου Πατρών

Κατά τη διάρκεια του «Welcome to UP» θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της Πειραιώς η παράδοση των μεγάλων δώρων του Check in Class στους τυχερούς νικητές των κληρώσεων της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.

06 Οκτ. 2025 13:34
Η Πειραιώς συμμετέχει στο «Welcome to UP», το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/Φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και περιμένει τους επισκέπτες στο περίπτερό της, στον κεντρικό χώρο του Φεστιβάλ στο campus (Πάρκο Ειρήνης), από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου.

Εκεί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ενημερωθούν για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες της Πειραιώς που ταιριάζουν στις ανάγκες τους και ιδιαίτερα για το Check in Class, το μοναδικό πρόγραμμα που επιβραβεύει την συνέπεια και τη γνώση.

Με το Check In Class app οι φοιτητές μπορούν να κερδίσουν στη στιγμή Prepaid Cards και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για μεγαλύτερα δώρα (ταξίδια και prepaid cards), συστήνοντας φίλους τους, γυρίζοντας τον «Μαγικό Τροχό» και «ανεβάζοντας» τις σημειώσεις των μαθημάτων τους στην εφαρμογή.

Κατά τη διάρκεια του «Welcome to UP» θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της Πειραιώς η παράδοση των μεγάλων δώρων του Check in Class στους τυχερούς νικητές των κληρώσεων της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
