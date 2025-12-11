Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ

Πρωτοβουλία με διαστάσεις εθνικού ενδιαφέροντος ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς πρώτη άνοιξε επίσημα τον δημόσιο διάλογο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028–2034, μέσα από σειρά συναντήσεων και ενημερωτικών δράσεων.

Οι παρεμβάσεις έγιναν με καθοδήγηση του περιφερειάρχη Νεκταρίου Φαρμάκη, του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια και με τη συμβολή υπηρεσιακών στελεχών και επιστημονικών συνεργατών της Περιφέρειας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι όλους τους κρίσιμους παίκτες του πρωτογενούς τομέα: συνεταιρισμούς, παραγωγικές οργανώσεις, φορείς αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, καθώς και στελέχη πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Στόχος ήταν να συγκροτηθεί μια ενιαία, τεκμηριωμένη πρόταση από την πλευρά της Δυτικής Ελλάδας, βασισμένη όχι σε γενικές διακηρύξεις αλλά σε πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και των τοπικών οικονομικών συστημάτων. Αντί η τοπική αυτοδιοίκηση να ακολουθεί εκ των υστέρων τις εθνικές αποφάσεις, να τοποθετηθεί από την αρχή, καθορίζοντας τις προτάσεις της για το περιεχόμενο της νέας ΚΑΠ αλλά και για τις προτεραιότητες χρηματοδοτήσεων του αγροτικού τομέα την επόμενη δεκαετία.

Επιπλέον, η ΠΔΕ σχεδιάζει να μεταφέρει τον διάλογο αυτό στην ΕΝΠΕ, επιδιώκοντας η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού.

Καθώς γίνεται λόγος στην παρούσα φάση για μια μορφή «εθνικοποίησης» της ΚΑΠ και για πιθανή ενοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων είναι σαφές πως η αγροτική πολιτική πρέπει να ειδωθεί -επιτέλους- σε ένα πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής ανάπτυξης με αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων και συμπληρωματικότητας δράσεων προς όφελος πάντα των παραγωγών.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας: «Ξεκινήσαμε νωρίς για να υπάρχει διαμορφωμένος λόγος και στοιχεία όταν θα ανοίξει επίσημα το πλαίσιο στην ΕΕ».

