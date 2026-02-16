Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ιδρύει Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής με χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί άλλο ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Μετά από σχετικό αίτημά της, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε τη χρηματοδότηση του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού έως 1.000.000 €. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026».

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να αποτελέσει ένα σύστημα συλλογής και παρουσίασης πληροφοριών το οποίο, μέσα από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία θα ψηφιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία συλλογής και παρακολούθησης δεδομένων για την ανάλυση και διαβούλευση των δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή της Περιφέρειας.

Στόχος, είναι η δημιουργία μιας μόνιμης ψηφιακής δομής, όπου βασικοί φορείς με χωρική αρμοδιότητα σε θέματα των τομέων εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και εμπλεκόμενοι φορείς, θα αλληλοεπιδρούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις, ενθαρρύνοντας τον συλλογικό προβληματισμό σχετικά με την πρόοδο και τα εμπόδια που σχετίζονται με την προσαρμογή της Περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή.

Το Παρατηρητήριο έρχεται να αποτελέσει μια υποστηρικτική επιστημονική δομή για τον συντονισμό & την παρακολούθηση υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ, καθώς και την αναζήτηση πόρων και την υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων, που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις, που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάχυση πληροφοριών και τη διαβούλευση σε θέματα Κλιματικής Προσαρμογής, την παρακολούθηση δράσεων προσαρμογής, καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επενδύοντας συστηματικά στην παραγωγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο, με στόχο να καταστήσει εφικτό το στόχο της Κλιματικής Ανθεκτικότητας. Το «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αποτελεί άλλη μία κίνηση στρατηγικής σημασίας προς αυτή την κατεύθυνση.

