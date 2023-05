Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Σαράγεβο – Τι παρουσίασε ο Φ. Ζαΐμης

Ο Aντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στο 8οEUSAIRForum, το οποίο πραγματοποιήθηκεστις 23-25 Μαΐου 2023 στο Σεράγεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη).

Συγκεκριμένα συμμετείχε στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου AI-NURECCPLUS μιλώντας για την «Κυκλική Οικονομία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων» παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Αναφορά έγινε επίσης και στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Μακροπεριφερεια Μεσογείου και τον σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. «Με ιδιαίτερη χαρά εκπροσώπησα την ΠΔΕ αλλά και την CPMR ως αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, σε μια σημαντική συνεδρία στο Σεράγεβο που αφορά την μακροπεριφέρεια και την συνεργασία στην Αδριατική-Ιόνιο. Ήδη η ΠΔΕ έχει διασφαλίσει ένα σημαντικό πρόγραμμα συνεργασίας (ADRION) σε θέματα περιβάλλοντος και γαλάζιας οικονομίας που αφορά δήμους και περιοχές στην περιφέρειά μας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται σε αγαστή συνεργασία με τα Επιμελητήρια και την Ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής μας και αφήνει σαφές αποτύπωμα όχι μόνον στην περιοχή μας αλλά και τεχνογνωσία στους εμπελκόμενους φορείς», επισημάνε ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης.

Στην ίδια συνεδρία μίλησαν επίσης ο MassimoSeri, Δήμαρχος Fano (Ιταλία), Πρόεδρος FAIC, ο FuadHadžikadunić, Αντιπρύτανης Επιστημονικής Έρευνας του Πανεπιστημίου της Ζένιτσα (Β-Ε) – Προεδρία UniAdrion, ο Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR – Συντονιστής AI-NURECCPLUS, η Ελένη Χατζηγιάννη, ΓΔ MARE, η StefaniaLeoni, Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία) – Συντονισμός του δικτύου Ευρωπαϊκές πολιτικές/Έρευνα ελκυστικότητας ART-ER, η JelenaStjepčević, Δήμος Κότορ (Μαυροβούνιο), η VedadSuljić, Διευθύνων Σύμβουλος της CETEOR (Β-Ε) Κέντρο για Οικονομική, Τεχνολογική και Περιβαλλοντική Ανάπτυξη και η ElenaGentilini, Expert σε έργα κυκλικής οικονομίας-ProgettoArcadia.

Η συγκεκριμένη συνεδρία συνδιοργανώθηκε από το Forum AIC FAIC (Forum of Adriatic and Ionian Cities και το UniAdrion) και εταίρους του AI-NURECC PLUS, το οποίο συντονίζεται από την CPMR.

Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://ainurecc.eu/

Στις εργασίες του Φόρουμ συμμετείχαν επίσης και διάφορα μέρη της χώρας όπως υπουργεία, περιφέρειες, επιμελητήρια και λοιποί φορείς.

Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε και μίλησε για τον ρόλο της ΠΔΕ στο έργο TRIBUTE (IntegratedandInnovativeActionsforSustainableUrbanMobilityUpgrade) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας του Προγράμματος INTERREGADRION. Το έργο έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την γρήγορη διάδοση των νέων τεχνολογιών μεταφορών και να αναπτύξει καινοτόμους λύσεις κινητικότητας. Στο έργο συμμετέχουν 8 πόλεις της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου: Λουμπλιάνα, Μάριμπορ, Μιλάνο, ΝόβιΣαντ, Πάτρα, Ποντγκόριτσα, Σεράγεβο και Ζάγκρεμπ, με επικεφαλής το PolitecnicodiMilano. Το TRIBUTE στοχεύει στην ανάπτυξη μίας διακρατικής στρατηγικής για τις αστικές μεταφορές στην περιοχή Αδριατικής–Ιονίου, σύμφωνα με τους νέους στόχους της ΕΕ για βιώσιμη, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε σε Σύσκεψη στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη με τον Πρέσβη, Δημήτρη Παπανδρέου και τους συνεργάτες του. «Συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία με σκοπό την προώθηση ελληνικών εξαγωγικων εταιρειών αλλά και η στήριξη του πολιτιστικού έργου της Πρεσβείας, ήτοι διάδοσης του Ελληνικού πολιτισμού και σύσφιξης των πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας συνόδευσε στις εργασίες του κατά την παραμονή του στο Σεράγεβο ο συνεργάτης του, Γιάννης Κανακάρης.