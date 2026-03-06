Η πλατεία Κοτζιά χολιγουντιανό στούντιο για τον Μπραντ Πιτ

Ο χολιγουντιανός σταρ Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή 6/03/2026, για τις ανάγκες των νέων του γυρισμάτων.

Η πλατεία Κοτζιά έχει μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο υπαίθριο κινηματογραφικό στούντιο, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια ματιά από τα παρασκήνια της μεγάλης παραγωγής.

​Η εικόνα στην πλατεία δίνει την εντύπωση μεγάλης παραγωγής. Δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά φορτωμένα με σκηνικά, εξελιγμένο τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το σημείο αναφοράς δεν είναι άλλο από το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως το προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

Αν και η κινητικότητα στην επιφάνεια της πλατείας είναι έντονη, η κυρίως δράση αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες του σεναρίου.

