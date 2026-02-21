Η πόλη σείεται

Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά δυνατά στην Πάτρα, καθώς το Πατρινό Καρναβάλι κορυφώνεται, δίνοντας το σύνθημα για το μεγαλύτερο αποκριάτικο πάρτι της χώρας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές, εντυπωσιακά άρματα και πολύχρωμες παρελάσεις υπόσχονται μοναδικές στιγμές κεφιού και δημιουργίας.

Με τη συμμετοχή να είναι όπως πάντα αυξημένη, οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Το μήνυμα είναι σαφές: γιορτάζουμε με πάθος, αλλά και με υπευθυνότητα, ώστε το καρναβάλι να μείνει αξέχαστο για όλους, χωρίς παρατράγουδα.

