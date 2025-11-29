Η προπόνηση που «δίνει χρόνια ζωής» στους 60χρονους

Πέντε χρόνια διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης (HIIT) ήταν αρκετά για να βελτιώσουν θεαματικά τη φυσική κατάσταση, την ποιότητα ζωής και πιθανώς και τη μακροζωία των συμμετεχόντων σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Dorthe Stensvold από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο NTNU, «η άσκηση έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία στην τρίτη ηλικία. Ωστόσο, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση υψηλής έντασης φαίνεται να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μορφές προπόνησης».

Η μελέτη Generation 100 αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα που εξετάζει κατά πόσο η άσκηση μπορεί να παρατείνει και να βελτιώσει τη ζωή των ηλικιωμένων.

Η άσκηση που κάνει τη διαφορά

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες. Η πρώτη εκτελούσε διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης με τη μέθοδο 4×4 δύο φορές την εβδομάδα. Η δεύτερη ακολουθούσε πρόγραμμα μέτριας έντασης διάρκειας 50 λεπτών, επίσης δύο φορές εβδομαδιαίως. Η τρίτη ομάδα, η ομάδα ελέγχου, λάμβανε γενικές οδηγίες άσκησης σύμφωνα με τις οδηγίες υγείας της Νορβηγίας, χωρίς οργανωμένο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα έπειτα από πέντε χρόνια έδειξαν ότι όσοι ασκούνταν με υψηλή ένταση εμφάνιζαν σημαντικά καλύτερη σωματική και ψυχική κατάσταση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Μπορεί η διαλειμματική προπόνηση να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής;

Παρότι η διαφορά δεν θεωρείται στατιστικά ισχυρή, τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρη τάση:

μόνο το 3% των συμμετεχόντων της ομάδας HIIT απεβίωσαν μέσα σε πέντε χρόνια, έναντι 6% στην ομάδα μέτριας έντασης.

Στην ομάδα ελέγχου το ποσοστό ήταν 4,5%.

Κατά την Δρ. Stensvold, το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη ότι η άσκηση υψηλής έντασης θα μπορούσε – υπό ιατρική παρακολούθηση – να αποτελέσει βασική σύσταση για τους ηλικιωμένους.

Η φυσική κατάσταση «ασπίδα» για την υγεία

Παράλληλη μελέτη σε 1.500 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας HUNT3 έδειξε ότι η σωματική κατάσταση φθίνει με την ηλικία, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό για όλους.

Άτομα που προπονούνταν συστηματικά με υψηλή ένταση παρουσίασαν μείωση μόλις 5% σε βάθος δεκαετίας, ενώ όσοι ασκούνταν χωρίς ένταση έχασαν 9% της φυσικής τους κατάστασης. Οι σωματικά αδρανείς παρουσίασαν πτώση 16%.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Jon Magne Letnes, όσοι διατήρησαν υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης είχαν και καλύτερους δείκτες υγείας, με λιγότερους παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Η ομάδα υψηλής έντασης στη μελέτη Generation 100 παρουσίασε βελτίωση της φυσικής κατάστασης στον πρώτο, τρίτο και πέμπτο χρόνο παρακολούθησης.

«Γνωρίζοντας ότι η καλή φυσική κατάσταση συνδέεται άμεσα με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, θεωρούμε ότι αυτή η βελτίωση μπορεί να εξηγεί τη μεγαλύτερη επιβίωση στην ομάδα υψηλής έντασης», καταλήγει η Δρ. Stensvold.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



