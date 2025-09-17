Η πρόταση να πάρει το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι το αεροδρόμιο του νησιού Παντελερία, του «μαύρου μαργαριταριού της Μεσογείου»

Συγκεκριμένη πρόταση να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του μικρού ιταλικού νησιού Παντελερία, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας που περνούσε συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήμα του στο αποκαλούμενο «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου», εξετάζουν οι αρχές της Ιταλίας.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι – ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών – διατηρούσε έπαυλη στο νησί Παντελερία της Ιταλίας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία.

Ήταν το «καταφύγιο» στο οποίο επέλεγε συχνά να περάσει τις διακοπές του μαζί με συγγενείς και φίλους του. Περιτριγυρισμένα από περίπου 150 φοινικόδεντρα, όλα τα κτίσματα ήταν σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική χωρίς ξενόφερτες παρεμβάσεις.

Cartography explores the #ArmaniCasa decorated ‘dammuso’ on the stunning island of Pantelleria, Mr. Armani’s holiday retreat of choice. pic.twitter.com/05pbAD3OKG — Armani (@armani) October 18, 2017

Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) ανέφερε σήμερα ότι υποστηρίζει την πρόταση για μετονομασία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, την οποία κατέθεσε το τοπικό συμβούλιο και στηρίζει επίσης ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβ

